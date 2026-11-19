Mới đây, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo thu hồi vương miện của Nguyễn Quỳnh Anh. Theo Znews, trong thông báo, đơn vị này cho biết người đẹp liên tiếp vướng ồn ào, hoạt động thiếu chuyên nghiệp và không phối hợp với ban tổ chức.

Trước đó, Quỳnh Anh vướng tranh cãi khi loạt tin nhắn trong một nhóm trò chuyện riêng bị phát tán trên mạng xã hội. Sau đó, Quỳnh Anh lên tiếng xin lỗi. Ngày 25/10, ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông báo hình thức xử lý đối với những cá nhân liên quan. Trong đó, Quỳnh Anh không được tham gia hoạt động biểu diễn trên sân khấu trong 6 tháng.

Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, người đẹp được trông thấy tham dự một sự kiện và sử dụng danh xưng Miss Universe Vietnam 2026. Theo thông tin từ Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh sau đó tiếp tục xuất hiện tại sự kiện công bố của một đơn vị quản lý khác, với thông tin ký kết hợp đồng độc quyền nhưng chưa thông qua ban tổ chức.

Nguyễn Quỳnh Anh đăng quang Miss Universe Vietnam 2026 vào đầu tháng 10. Ảnh: Miss Universe Vietnam.

Theo Tiền Phong, sau thông tin bị thu hồi vương miện, cư dân mạng phát hiện Quỳnh Anh thay đổi ảnh đại diện trang cá nhân, đồng thời xóa phần giới thiệu các danh hiệu đạt được tại Miss Universe Vietnam 2026.

Quỳnh Anh sinh năm 1999, đến từ Hà Nội, là người mẫu tự do. Theo Vietnamnet, con đường theo đuổi nghệ thuật của Quỳnh Anh từng gặp trở ngại khi ban đầu không nhận được sự ủng hộ của gia đình. Tuy nhiên, sau những thành công bước đầu, cô dần nhận được sự đồng hành và động viên từ người thân. Người đẹp cho biết quá trình này giúp cô rèn luyện tính tự lập và quyết đoán.

Trước khi chuyển hướng sang lĩnh vực sắc đẹp, Quỳnh Anh đã có dấu ấn trong ngành thời trang. Cô là Á quân The Face Vietnam 2019 và Quán quân Supermodel Me (Siêu mẫu châu Á) 2021. Người đẹp cũng hoạt động với vai trò người mẫu, góp mặt trong nhiều bộ sưu tập thời trang trong nước và quốc tế.

Năm 2024, Quỳnh Anh lần đầu tham gia Miss Universe Vietnam. Cô cho biết quyết định dự thi xuất phát từ mong muốn bước ra khỏi vùng an toàn, khẳng định bản thân và truyền cảm hứng đến mọi người.

Người đẹp thừa nhận phải học lại nhiều kỹ năng, từ catwalk, cách đi đứng đến ăn nói để phù hợp với cuộc thi, nhưng vẫn muốn giữ cá tính và giá trị riêng. Cô cũng cho rằng vẻ đẹp và sự tự tin không chỉ quan trọng với người mẫu hay hoa hậu mà còn với tất cả mọi người. Theo Quỳnh Anh, mỗi cá nhân đều có nét đẹp riêng, không thể so sánh theo một tiêu chuẩn chung.

Nếu lần đầu tham gia Miss Universe Vietnam là cơ hội bước ra khỏi vùng an toàn, lần trở lại năm 2026 giúp Quỳnh Anh chạm tay vào vương miện nhưng cũng mở ra chuỗi sóng gió khiến hành trình hoa hậu của cô sớm khép lại.

Quỳnh Anh xuất thân là người mẫu. Ảnh: FB Nguyễn Quỳnh Anh.

Chia sẻ trên Phụ nữ Việt Nam về vụ việc của Hoa hậu Nguyễn Quỳnh Anh, ông Nguyễn Đình Thành, chuyên gia truyền thông đặt vấn đề: Ai thực sự có quyền định đoạt danh hiệu hoa hậu - người chiến thắng, đơn vị tổ chức hay chủ sở hữu thương hiệu cuộc thi? Theo ông, quyền trao và thu hồi danh hiệu phải được xác định rõ trong khuôn khổ pháp luật, thể lệ cuộc thi và các thỏa thuận hợp pháp, không thể chỉ dựa trên ý chí một phía.

Ông Thành nhấn mạnh: "Trước hết, các cuộc thi phải đào tạo hoa hậu cả trước và sau đăng quang, đặc biệt là về văn hóa ứng xử, truyền thông số, xử lý khủng hoảng, kiến thức pháp luật và trách nhiệm xã hội. Tiếp theo, Ban tổ chức cần có thỏa thuận ghi rõ quyền, nghĩa vụ, các hành vi vi phạm và chế tài tương ứng. Hoa hậu phải có quyền giải trình, khiếu nại và được đối xử công bằng".

Ông cũng lưu ý, vương miện vừa mang giá trị biểu tượng, vừa có giá trị tài sản. Vì vậy, quyền sở hữu, quyền sử dụng và các điều kiện bàn giao, thu hồi cần được quy định rõ. Người đẹp sau đăng quang cũng cần được đào tạo, có công ty quản lý và người quản lý đủ trình độ, am hiểu truyền thông để đồng hành trong quá trình thực hiện trách nhiệm của mình.