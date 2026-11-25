Lê Phương Khánh Như sẽ bước vào đêm chung kết Miss International 2026, diễn ra vào ngày 25/11. Trải qua hai tuần tham gia các hoạt động và tranh tài tại Nhật Bản, đại diện Việt Nam ghi dấu với hình ảnh tự tin, chỉn chu, tích cực giao lưu và chủ động kết nối cùng các thí sinh quốc tế, nhận được sự quan tâm và cổ vũ từ khán giả quê nhà.

Trước đó, tại bán kết Miss International 2026, Lê Phương Khánh Như lần lượt tham gia hai phần thi áo tắm và ứng xử, qua đó thể hiện khả năng trình diễn cũng như tư duy vấn đáp, chia sẻ quan điểm cá nhân.

Lê Phương Khánh Như trong đêm bán kết Miss International 2026. Ảnh: Sen Vàng

Lê Phương Khánh Như trình diễn tự tin trên sân khấu. Ảnh: Sen Vàng

Trong phần thi Swimsuit, Khánh Như xuất hiện với phong thái tự tin. Sở hữu gương mặt thanh tú với đường nét hài hòa, người đẹp gây thiện cảm với nụ cười tươi tắn, vẻ rạng rỡ, ngọt ngào xuyên suốt phần trình diễn.

Tiếp nối phần thi này, Khánh Như bước vào phần giao lưu cùng Giám đốc Truyền thông Miss International – ông Stephen Inventor-Diáz. Ngay từ những phút đầu tiên, người đẹp đã tạo thiện cảm khi chủ động nhắc đến Kinro Kansha no Hi – Ngày Tạ ơn Lao động của Nhật Bản, được tổ chức vào ngày 23/11 hằng năm.

Nhân dịp này, Khánh Như gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức, ông Stephen cùng toàn thể đội ngũ đã dành nhiều thời gian và công sức chuẩn bị cho đêm bán kết. Lời chia sẻ thể hiện sự quan sát tinh tế, thái độ trân trọng văn hóa bản địa cũng như sự ghi nhận của cô dành cho những người đứng sau chương trình.

Lê Phương Khánh Như trong phần thi ứng xử. Ảnh: Sen Vàng

Khi được hỏi về công việc hiện tại, Khánh Như giới thiệu mình là MC song ngữ Anh – Việt, hoạt động chủ yếu tại TP HCM và có cơ hội dẫn dắt nhiều sự kiện trên khắp Việt Nam. Chia sẻ về những trải nghiệm từ công việc này, cô cho biết vai trò MC không đơn thuần là truyền tải thông tin mà còn đòi hỏi khả năng lắng nghe, thấu hiểu và kết nối với mọi người.

Thông qua quá trình gặp gỡ những nhân vật đến từ nhiều lĩnh vực, nền tảng và nền văn hóa khác nhau, Khánh Như có cơ hội tiếp nhận thêm những góc nhìn mới, mở rộng trải nghiệm cá nhân và từng bước xây dựng sự kết nối với cộng đồng quốc tế. Đây cũng là những giá trị cô tích lũy được từ công việc và mong muốn tiếp tục phát huy trong hành trình tại Miss International.