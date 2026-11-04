4.000 câu hỏi của công chúng, áp lực ứng xử tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 hiện nhận gần 4.000 câu hỏi từ công chúng và sẽ lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5 trong phần thi ứng xử.

Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 dự kiến diễn ra ngày 7/11, với sự tham gia của 25 thí sinh. Một trong những nội dung được chú ý là phần thi ứng xử dành cho Top 5 chung cuộc.

Đáng chú ý, công chúng được tham gia đóng góp câu hỏi cho phần thi này. Tính đến ngày 31/10, Ban tổ chức nhận gần 4.000 câu hỏi từ khoảng 3.200 người. Theo Tiền Phong, một số người gửi nhiều hơn một câu hỏi. Ban tổ chức tiếp tục tiếp nhận nội dung đến hết ngày 6/11, sau đó lựa chọn những câu hỏi phù hợp dành cho Top 5.

Các thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Vietnamnet.

Các câu hỏi gửi về đề cập đến hình mẫu người phụ nữ Việt Nam hiện đại, với những phẩm chất như sự tự tin, bản lĩnh, lòng nhân ái và trách nhiệm cộng đồng. Vai trò của gia đình, sự nghiệp cũng được đề cập dưới nhiều góc nhìn.

Bên cạnh đó, công chúng quan tâm đến những vấn đề gần gũi với giới trẻ như áp lực thành công, ảnh hưởng của mạng xã hội, cách ứng xử trước bình luận tiêu cực và việc giữ gìn bản sắc cá nhân trong thời đại số.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng là một nội dung được đề cập. Một số câu hỏi khác hướng đến việc giới thiệu văn hóa Việt Nam với bạn bè quốc tế, đặt thí sinh vào vai trò người truyền tải những nét đẹp của quê hương.

Đáng chú ý, không ít câu hỏi được xây dựng dưới dạng tình huống giả định, yêu cầu thí sinh đưa ra lựa chọn và lý giải quan điểm thay vì chỉ trình bày kiến thức hoặc những thông điệp chung.

Nội dung câu hỏi đa dạng đòi hỏi Top 5 phải chuẩn bị kỹ lưỡng cả về kiến thức lẫn kỹ năng ứng xử. Không chỉ cần hiểu biết về các vấn đề xã hội, thí sinh còn phải biết vận dụng kiến thức để xử lý từng tình huống cụ thể. Đặc biệt, trong khoảng thời gian giới hạn trên sân khấu, họ phải nhanh chóng nắm bắt trọng tâm, lựa chọn cách tiếp cận và sắp xếp ý tưởng. Với những vấn đề có nhiều góc nhìn, việc đưa ra quan điểm rõ ràng, lập luận thuyết phục mà vẫn bảo đảm ngắn gọn là thử thách không nhỏ.

Bên cạnh đó, thí sinh còn phải thể hiện được dấu ấn cá nhân trong câu trả lời. Những thông điệp về lòng nhân ái, sự tự tin hay trách nhiệm cộng đồng vốn quen thuộc tại các cuộc thi sắc đẹp. Vì vậy, điều quan trọng là mỗi người đẹp cần đưa ra góc nhìn riêng, thể hiện quan điểm dựa trên nhận thức và trải nghiệm của bản thân, thay vì lặp lại những thông điệp chung chung.

Khả năng sử dụng ngoại ngữ cũng là một yêu cầu đáng chú ý, nhất là khi các người đẹp có thể đảm nhận vai trò quảng bá hình ảnh Việt Nam trong các hoạt động giao lưu quốc tế. Tuy nhiên, nói ngoại ngữ lưu loát chưa đủ để tạo nên câu trả lời thuyết phục. Thí sinh vẫn cần thể hiện được nội dung rõ ràng, lập luận chặt chẽ và truyền tải đúng thông điệp.

Ảnh: Vietnamnet.

Theo VOV, phát biểu tại họp báo trước đêm Chung kết, ông Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026, cho biết các thí sinh đã trải qua ba tháng tại nhà chung và sáu tháng kể từ thời điểm đăng ký dự thi.

Theo ông, từ những cô gái còn bỡ ngỡ ở giai đoạn đầu, các thí sinh hiện đã tự tin hơn trên sân khấu, trước ánh đèn và ống kính. Ông cũng nhấn mạnh cuộc thi chỉ là một chặng đường. Dù kết quả cuối cùng ra sao, ông mong các thí sinh tiếp tục nỗ lực, coi những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam là hành trang để bước tiếp trong sự nghiệp và cuộc sống.