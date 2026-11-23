Hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11 và Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, nữ ca sĩ Hoàng Thùy Linh giới thiệu MV Vô lượng kiếp, single thứ hai thuộc album vol. 5 do cô và Khắc Hưng sáng tác. Sản phẩm được xây dựng như một cuốn sách hình ảnh, nơi mỗi khung hình là một lát cắt văn hóa, đưa khán giả đi qua nhiều không gian sinh hoạt, tín ngưỡng và nghệ thuật truyền thống của các cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Thông qua tác phẩm, nữ ca sĩ Hoàng Thuỳ Linh mong muốn góp thêm tiếng nói nghệ thuật vào tinh thần tôn vinh những giá trị văn hóa, kết nối cộng đồng và lan tỏa tình yêu quê hương. Thay vì kể một câu chuyện theo trình tự thông thường, MV lựa chọn cách dẫn dắt bằng những hình ảnh giàu biểu tượng, kết hợp âm nhạc, hội họa, vũ đạo và thời trang.

Hoàng Thùy Linh ra mắt MV Vô lượng kiếp hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh

Hành trình khám phá văn hóa Việt qua những lễ hội truyền thống

Mở đầu MV, khán giả được bước vào năm không gian lễ hội đặc sắc, đại diện cho những nét sinh hoạt văn hóa khác nhau của các cộng đồng dân tộc. Đó là lễ bỏ mả của người Gia Rai; hội làng với nghi thức rước kiệu; lễ hội Lồng Tồng của người Tày, Nùng; Tết nhảy của người Dao Tiền và lễ hội Katê của người Chăm.

5 không gian lễ hội mở đầu cho MV. Ảnh chụp màn hình

Mỗi lễ hội xuất hiện đều mang theo những câu chuyện riêng về tín ngưỡng, phong tục và đời sống tinh thần. Trong đó, lễ bỏ mả (Pơ Thi) của người Gia Rai ở Tây Nguyên là nghi thức mãn tang quan trọng, thường được tổ chức từ một đến ba năm sau khi người thân qua đời. Nghi lễ đánh dấu sự tiễn đưa linh hồn người đã khuất về với thế giới tổ tiên, đồng thời giúp người sống khép lại nghĩa vụ chăm sóc mộ phần để tiếp tục cuộc sống.

Lễ bỏ mả của dân tộc Gia Rai được tái hiện trong MV Vô lượng kiếp. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó, lễ hội Lồng Tồng gắn liền với nền nông nghiệp trồng lúa nước của người Tày, Nùng ở miền núi phía Bắc. Diễn ra vào dịp đầu xuân, lễ hội gửi gắm mong ước về mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, cuộc sống bình an và no đủ. Những hoạt động cộng đồng trong dịp này cũng thể hiện sự gắn bó giữa con người với thiên nhiên và lao động sản xuất.

Hoàng Thùy Linh trong phân cảnh tái hiện lễ Lồng Tồng của dân tộc Tày. Ảnh chụp màn hình

Tết nhảy của người Dao Tiền lại mang ý nghĩa hướng về cội nguồn, được tổ chức khoảng 3-4 năm một lần vào dịp Tết Nguyên đán. Khởi nguồn từ tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của các dòng họ, lễ hội là dịp con cháu hội tụ, thực hành những nghi lễ tạ ơn thần linh, tổ tiên và cầu mong bình an, may mắn, sức khỏe cho năm mới.

Tết nhảy của người Dao được Hoàng Thùy Linh tái hiện kỹ càng về bối cảnh, trang phục. Ảnh chụp màn hình

Với người Chăm, lễ hội Katê là một trong những sự kiện văn hóa quan trọng nhất trong năm. Lễ hội gắn với tín ngưỡng thờ các vị thần, tưởng nhớ tổ tiên và những vị vua có công với cộng đồng. Bên cạnh phần lễ trang nghiêm tại các đền tháp, phần hội còn có âm nhạc, múa hát và những hoạt động sinh hoạt cộng đồng sôi nổi. Katê cũng đã được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Katê được tái hiện trong MV với bối cảnh và trang phục rực rỡ. Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, MV còn giới thiệu lễ hội truyền thống của làng Điền Xá, Kim Bảng, Ninh Bình, với hình ảnh hai ông Trò. Đây là chất liệu mang tính đặc thù, ít có cơ hội xuất hiện trong các sản phẩm nghệ thuật đại chúng. Việc đưa nghi thức này vào MV cho thấy nỗ lực khám phá văn hóa không chỉ ở quy mô vùng miền hay dân tộc mà còn từ những phong tục được lưu truyền trong đời sống làng xã.

Lễ rước kiệu và Đốt ông Trò trong MV Vô Lượng Kiếp. Ảnh chụp màn hình

Để tăng tính chân thực, ê-kíp có sự tham gia của các nghệ sĩ múa đến từ chính những cộng đồng văn hóa được giới thiệu. Bản thân Hoàng Thùy Linh cũng dành thời gian tìm hiểu, học thêm các điệu múa dân tộc. Qua đó, các lễ hội không đơn thuần trở thành phông nền thị giác mà được tái hiện thông qua con người, âm nhạc và những thực hành văn hóa sống động.

43 bức tranh vẽ tay và hơn 60 bộ trang phục tạo nên thế giới nghệ thuật đa sắc

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý của "Vô lượng kiếp" là sự kết hợp giữa âm nhạc và hội họa. Ê-kíp đã sử dụng 43 bức tranh vẽ tay do các họa sĩ trẻ đến từ nhiều vùng miền thực hiện. Mỗi tác phẩm mang một phong cách riêng, thể hiện qua nét bút, cách phối màu và bố cục. Từ những khung cảnh núi rừng, làng bản đến sinh hoạt đời thường, tất cả cùng góp phần phác họa bức tranh văn hóa Việt Nam đa dạng và giàu bản sắc.

Hoàng Thùy Linh thay 60 bộ trang phục trong MV. Ảnh: FB Hoàng Thuỳ Linh

Thay vì sử dụng tranh như những hình ảnh minh họa tĩnh, ê-kíp kết hợp kỹ xảo chuyển động để tạo nên sự giao thoa giữa hội họa và điện ảnh. Những bức tranh lần lượt mở ra, chuyển đổi không gian, đan xen với hình ảnh Hoàng Thùy Linh cùng các nghệ sĩ trình diễn. Cách thể hiện này tạo cảm giác như khán giả đang lật giở từng trang sách, khám phá những miền văn hóa khác nhau qua một hành trình liên tục.

Bên cạnh hội họa, thời trang cũng là yếu tố góp phần tạo nên sức hút thị giác cho sản phẩm. Trong MV, Hoàng Thùy Linh xuất hiện với hơn 60 bộ trang phục lấy cảm hứng từ vẻ đẹp phục sức truyền thống của nhiều vùng miền. Hình tượng người phụ nữ Việt Nam qua nhiều diện mạo được đặt trong mối liên hệ với lịch sử, truyền thống và những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Hoàng Thùy Linh gây ấn tượng với phân cảnh múa mâm trong MV. Ảnh chụp màn hình

Hoàng Thùy Linh đưa câu chuyện về điểm khởi đầu, ẩn ý cho vòng tuần hoàn của kiếp người. Ảnh chụp màn hình

Có thể thấy, sức hút của Vô lượng kiếp không chỉ nằm ở quy mô đầu tư hay những hình ảnh được dàn dựng công phu, mà còn đến từ cách Hoàng Thùy Linh và ê-kíp đưa văn hóa truyền thống vào ngôn ngữ nghệ thuật đương đại. Từ những lễ hội đặc sắc, tranh vẽ tay đến trang phục dân tộc, mỗi chất liệu đều góp phần kể câu chuyện về cội nguồn và bản sắc Việt.