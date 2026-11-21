Tiến Luật từng có những ngày chạy show với cát-sê vài chục nghìn đồng còn Tuấn Trần trải qua tuổi thơ thiếu thốn.
Ruby Dương Ngọc từng sợ nhất những cảnh khóc khi đóng phim, đồng thời chia sẻ ước mơ trở thành đạo diễn trong tương lai.
Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, Khả Như và Huỳnh Phương gây chú ý khi nam diễn viên tiết lộ đã cầu hôn bạn gái hơn 5 tuổi.
Lê Âu Ngân Anh có cuộc sống bình yên bên chồng con, được ông xã yêu thương và đạt bước tiến mới trong sự nghiệp giảng dạy.
Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt chia sẻ về những khó khăn khi thực hiện bộ phim "Bò sữa bay", phản hồi trái chiều của khán giả và tình bạn với Nguyễn Hùng giữa ồn ào.
Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Cô từng đạt giải quán quân Siêu mẫu châu Á 2021, Á quân The Face Vietnam 2019.
Thúy Hạnh đưa con gái Suti sang Italy học tập, dành thời gian cùng các con khám phá Milan và tận hưởng không khí Giáng sinh tại đây.
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Trung Anh, NSƯT Nguyệt Hằng và NSƯT Hạnh Thúy còn tham gia đào tạo, truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.
Sau 1 năm kết hôn, người mẫu Hương Liên khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân ngọt ngào, sung túc và đầy màu sắc.
Từng tự ti về ngoại hình, Phạm Thư Kỳ có cái nhìn khác về vẻ đẹp và quyết định trở lại MIQVN 2027.
Ban tổ chức Miss Universe Vietnam 2026 thông báo quyết định tước vương miện Hoa hậu Quỳnh Anh. Trước đó, người đẹp này liên tiếp vướng ồn ào.
Hoàng Thị Nụ chính thức đảm nhiệm vai trò Hoa hậu Đại sứ Nhân ái Quốc tế 2026. Trước đó, cô đăng quang Hoa hậu Nhân ái tại cuộc thi Miss Asian 2026.
MC Kỳ Duyên lại trải qua cuộc hôn nhân không mấy trọn vẹn. Nhưng sau bao sóng gió, chị đã tìm được cho mình chốn bình yên.
Ca sĩ Quế Anh, cựu ca sĩ chính nhóm SinCo Nữ, mất giọng sau khi cắt bỏ một lá phổi năm 2024. Chị đang chống chọi ung thư phổi di căn xương chậu và 9 bệnh nền.
Sau "Mai", Phương Anh Đào chưa tạo được nhiều dấu ấn trong hai phim mới. Dù có những khoảnh khắc đáng ghi nhận, diễn xuất của cô đôi lúc còn thiếu tiết chế và chưa có nhiều mới mẻ.
Ba tác phẩm điện ảnh Việt Nam được trình chiếu miễn phí trong ba ngày 18-20/11, nhân Ngày Văn hóa Việt Nam.
Những vườn hồng trĩu quả, nhuộm vàng sắc thu dưới chân núi Đại Huệ (Nghệ An) đang trở thành điểm check-in hút giới trẻ tìm đến săn ảnh.
MC Tùng Chi và Diệp Chi ghi dấu ấn qua Đường lên đỉnh Olympia cùng nhiều chương trình truyền hình được khán giả yêu thích.
Bén duyên với nghệ thuật từ năm 5 tuổi, Vĩnh Khang hiện thử sức ở nhiều lĩnh vực, từ diễn xuất, người mẫu đến lồng tiếng.
Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn, Lan Anh và Anh Thơ sẽ cùng hội tụ trong đêm nhạc “Lửa tuổi 20 - 30 năm một chặng đường”, diễn ra ngày 17/1/2027 tại Hà Nội.
Xuất hiện tại một sự kiện mới đây, Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh thu hút sự chú ý với diện mạo xinh đẹp, quyến rũ trong thiết kế đầm đỏ ôm sát.