Không chỉ ghi dấu ấn qua diễn xuất, Trúc Anh, Hoàng Hà, Ngọc Xuân, Lê Lưu Lư và Thu Hà Ceri còn gây chú ý bởi nhan sắc cuốn hút.
Quán quân Bông lúa vàng 2026 Trần Trí Khang kể về tuổi thơ say mê cải lương, cơ duyên kỳ lạ đến với nghề và hành trình tự học để chinh phục sân khấu.
Sau khi sinh con thứ hai, Á hậu Tường San vẫn sở hữu nhan sắc ngày càng mặn mà cùng vóc dáng thon gọn khiến nhiều khán giả không khỏi ngưỡng mộ.
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Đăng Khôi khép lại Silk Way Star 2026 với “Một vòng Việt Nam”, gửi lời chào bằng 12 thứ tiếng và mời bạn bè quốc tế khám phá văn hóa, du lịch Việt Nam.
Những năm qua, Bảo Thanh tập trung thời gian cho sân khấu và gia đình. Bộ phim gần nhất của nữ diễn viên lên sóng từ 2020.
Gây ấn tượng bằng âm nhạc và hình ảnh giàu tính nghệ thuật, MV "Vô lượng kiếp" của Hoàng Thùy Linh mở ra hành trình khám phá văn hóa Việt Nam.
Trong concert tối 21/11, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi một mình đảm nhận 40 tiết mục suốt gần 4 tiếng. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng làm chủ sân khấu.
Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được khen ngày càng trẻ trung, gợi cảm và thăng hạng nhan sắc sau khi hẹn hò với Tăng Duy Tân.
Diễn viên nhí Sally Hồng Anh chia sẻ về cảnh quay cháy nhà trong "Trại giam hạnh phúc", những kỷ niệm đóng phim cùng Tuấn Trần và niềm đam mê diễn xuất.
Diễn viên Bảo Thanh được tuyển dụng vào Nhà hát Kịch Công an nhân dân, mang cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân.
Chuyên gia nhận định vụ Miss Universe Vietnam 2026 thu hồi danh hiệu của Nguyễn Quỳnh Anh gây ảnh hưởng danh tiếng và uy tín của cả hai bên.
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Nguyễn Quỳnh Anh bị thu hồi danh hiệu Miss Universe Vietnam 2026. Cô từng đạt giải quán quân Siêu mẫu châu Á 2021, Á quân The Face Vietnam 2019.
Thúy Hạnh đưa con gái Suti sang Italy học tập, dành thời gian cùng các con khám phá Milan và tận hưởng không khí Giáng sinh tại đây.
Không chỉ hoạt động nghệ thuật, NSND Trung Anh, NSƯT Nguyệt Hằng và NSƯT Hạnh Thúy còn tham gia đào tạo, truyền kinh nghiệm cho thế hệ diễn viên trẻ.
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