Trong concert tối 21/11, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi một mình đảm nhận 40 tiết mục suốt gần 4 tiếng. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng làm chủ sân khấu.
Trong concert tối 21/11, Mỹ Tâm gây ấn tượng khi một mình đảm nhận 40 tiết mục suốt gần 4 tiếng. Ở tuổi 45, nữ ca sĩ vẫn duy trì phong độ ổn định và khả năng làm chủ sân khấu.
Chùa Tháp Tường Long được tôn tạo, phục dựng trên nền móng của tòa tháp được xây dựng từ thế kỷ XI trên đỉnh núi Long Sơn, phường Đồ Sơn (TP Hải Phòng).
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 23/11/2026, Bọ Cạp có thể bất ngờ phát hiện sự thật bị che giấu, trong khi một cuộc trò chuyện tưởng bình thường lại mở ra hướng đi mới.
Không lâu sau khi ra mắt tại Triển lãm Ô tô Los Angeles 2026, mẫu xe sedan Hyundai Elantra Hybrid 2028 đã lần đầu lộ diện khi lăn bánh trên đường phố Mỹ.
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết Công viên Thủ Lệ, tỷ lệ 1/500, vừa hoàn thành lấy ý kiến nhân dân, đề xuất mở 70% diện tích thành không gian công cộng.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Mùi đối mặt ngày xung, đề phòng rắc rối bất ngờ, nên bình tĩnh và tránh quyết định vội vàng.
Ở tuổi 37, nữ ca sĩ được khen ngày càng trẻ trung, gợi cảm và thăng hạng nhan sắc sau khi hẹn hò với Tăng Duy Tân.
Mặc dù mới chỉ là xe ý tưởng, nhưng SYM MAXSYM TURBO có thể trở thành chiếc ga maxi scooter với động cơ tăng áp đầu tiên trên thế giới được sản xuất thương mại.
Sau hơn ba tháng mở cọc, mẫu SUV thuần điện trục cơ sở dài BMW iX3 L (mã NA6) đã chính thức bước vào dây chuyền sản xuất thương mại tại nhà máy BMW Brilliance.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 22/11/2026, Kim Ngưu có thể đối mặt một tình huống công việc khó đoán, buộc bạn cân nhắc kỹ trước khi đưa ra quyết định quan trọng.
Quảng Ngãi níu chân du khách bằng nền ẩm thực mang đậm hương vị miền Trung.
Hợp tác với nhà thiết kế Nhật Hiroshi Fujiwara và công ty Fragment Design (FRGMT) của ông, Bentley đã tạo ra 20 chiếc Torcal đặc biệt mang tên FRGMT Commission.
BYD Fang Cheng Bao Ti 9 vừa ra mắt thị trường với phạm vi hoạt động kết hợp 1.630km và đặc biệt có phiên bản cabin thông minh với khả năng gập gọn vô lăng.
Mẫu xe MPV điện Mercedes-Benz VLE đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt tại Trung Quốc, trước khi có mặt tại Triển lãm Ô tô Quảng Châu 2026 vào 27/11.
MG Việt Nam đã nhận cọc, công bố giá và kế hoạch bán mẫu hatchback điện hạng B Urban vào ngày 20/11/2026. Tuy nhiên giá bán của xe vẫn chưa được công bố cụ thể.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy, Ngọ có thể gặp rắc rối vì nóng nảy, cần kiểm soát chi tiêu để tránh những khoản hao hụt không đáng có.
Genesis G80 Hybrid chia sẻ chung hệ thống hybrid tương tự những mẫu SUV của tập đoàn như GV80 Hybrid và Hyundai Palisade mới, được đặt vào G80 Electrified điện.
Với mui xếp cứng tự đóng mở, Lamborghini Temerario Spyder cũng đồng thời có hiệu năng khí động học vượt trội hơn bất kỳ siêu xe Spyder mui xếp mềm nào của hãng.
Avancier 2027 lần đầu tiên được Honda sử dụng nền tảng khung gầm cỡ trung mới, động cơ Hybrid thế hệ tiếp theo và hệ dẫn động bốn bánh DualPower eAWD.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo 21/11/2026, Sư Tử có cơ hội tạo bước tiến bất ngờ trong công việc, nhưng sự tự tin thái quá có thể khiến bạn đánh mất lợi thế đang có.
Sau 4 năm hẹn hò kín tiếng, Khả Như và Huỳnh Phương gây chú ý khi nam diễn viên tiết lộ đã cầu hôn bạn gái hơn 5 tuổi.