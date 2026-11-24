Bạn Phùng Thị Bích Hiển chuẩn bị trang phục áo dài truyền thống để đi xem chương trình. Ảnh: Hồng Giang

Sức hút của "Muôn sắc Việt Nam" không chỉ đến từ quy mô hoành tráng, với sức chứa lên tới 50.000 khán giả, mà còn chạm tới khát khao được kết nối và lan tỏa tình yêu quê hương của thế hệ trẻ hôm nay. Trước thềm chương trình, nhiều bạn trẻ đã bày tỏ sự mong đợi được sống trọn trong bầu không khí âm nhạc giàu bản sắc.

Là một người luôn yêu thích các sự kiện mang dấu ấn cộng đồng và đất nước, bạn Phùng Thị Bích Hiển (phường Hồng Hà, Hà Nội) kỳ vọng vào sức mạnh gắn kết mà âm nhạc mang lại giữa biển người rộng lớn.

“Tôi mong chờ nhất cảm giác được hòa mình cùng 50.000 khán giả trong một không gian âm nhạc đặc biệt, nơi tất cả được kết nối bằng âm nhạc, tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc. Tôi rất tò mò về cách chương trình kết hợp những giá trị văn hóa truyền thống với tinh thần sáng tạo hiện đại, để cùng cảm nhận một Việt Nam vừa giàu bản sắc, vừa trẻ trung và hội nhập. Tôi tin chắc rằng, khoảnh khắc hàng chục nghìn người cùng hòa giọng, cùng chung một nhịp đập và lan tỏa niềm tự hào Việt Nam sẽ là dấu ấn đáng nhớ nhất của concert”, bạn Phùng Thị Bích Hiển chia sẻ.

Chung cảm xúc mong chờ sự bùng nổ của chương trình, bạn Hà Phương Thảo (phường Tây Hồ, Hà Nội) không giấu được sự háo hức trước giờ khai màn chương trình nghệ thuật.

"Mỗi lần được hòa mình vào không khí của những sự kiện đặc biệt, mình đều cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Đến với concert “Muôn sắc Việt Nam”, tôi mong chờ nhất khoảnh khắc được cùng hàng chục nghìn người hát vang những ca khúc về Tổ quốc, được sống trọn trong bầu không khí ấy và lưu giữ thêm một kỷ niệm thật đẹp về tình yêu Việt Nam”, Phương Thảo cho biết.

Bạn Hà Phương Thảo mong chờ giây phút khán giả hòa chung giai điệu về tình yêu Tổ quốc. Ảnh: Hồng Giang

Không chỉ dừng lại ở nhu cầu thưởng thức giải trí, nhiều bạn trẻ xem đêm nhạc là một hành trình trải nghiệm văn hóa đa chiều. Bạn Võ Thị Hiền (Hà Tĩnh) hy vọng chương trình sẽ mang đến góc nhìn sâu sắc về sự hội tụ văn hóa của các vùng miền trên sân khấu "Muôn sắc Việt Nam".

"Với tôi, concert “Muôn sắc Việt Nam” không đơn thuần là một đêm nhạc hoành tráng, mà còn là cơ hội để khám phá vẻ đẹp đất nước qua một lăng kính mới. Mỗi vùng miền, mỗi nét văn hóa, mỗi giai điệu đều mang trong mình một câu chuyện và bản sắc riêng. Điều khiến tôi háo hức nhất chính là được chứng kiến tất cả những sắc màu ấy cùng hội tụ trên một sân khấu, hòa quyện thành bức tranh Việt Nam vừa đa dạng, sống động, vừa gần gũi và đầy tự hào. Tôi mong rằng sau đêm nhạc, điều khán giả mang về không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là những cảm xúc mới, những góc nhìn mới để thêm hiểu, thêm yêu và thêm tự hào về đất nước mình”, bạn Võ Thị Hiền nói.

Bạn Võ Thị Hiền hy vọng chương trình sẽ mang đến góc nhìn sâu sắc về sự hội tụ văn hóa của các vùng miền. Ảnh: Hồng Giang

Đồng quan điểm này, nhiều khán giả trẻ cho rằng sự giao thoa giữa chất liệu dân gian và tư duy âm nhạc đương đại của chương trình chính là "chìa khóa" giúp văn hóa truyền thống đến gần hơn với Gen Z.

Đằng sau sự háo hức của hàng vạn khán giả là sự miệt mài tập luyện của hàng nghìn thanh niên Thủ đô, lực lượng trực tiếp tham gia biểu diễn tại chương trình. Bạn Nguyễn Thị Ngọc Anh, sinh viên Trường Đại học Điện lực, tham gia biểu diễn, cho biết: "Đây không chỉ là một đêm nhạc mà còn là dịp để thế hệ trẻ cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp văn hóa và tinh thần dân tộc. Tôi rất vinh dự và tự hào khi được cùng hàng nghìn bạn trẻ Thủ đô tham gia biểu diễn tại chương trình. Tôi cũng rất háo hức chờ xem những giá trị truyền thống sẽ được kết hợp với âm nhạc hiện đại như thế nào. Hy vọng chương trình sẽ mang đến thật nhiều cảm xúc và những khoảnh khắc đáng nhớ cho khán giả".

Sinh viên Nguyễn Thị Ngọc Anh (áo trắng) và bạn bè trong buổi tập luyện cho chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Bạn Nguyễn Biên Cương (sinh viên Trường Cao đẳng Công nghệ cao Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi rất vinh dự khi tham gia chương trình, ai nấy đều hào hứng, nghiêm túc tập luyện. Mỗi buổi tập đều là dịp để chúng tôi thêm gắn kết và hiểu sâu hơn về giá trị văn hóa dân tộc”.

Bạn Nguyễn Biên Cương tham gia tập luyện cho chương trình. Ảnh: Ngọc Tú

Với sức trẻ và tình yêu văn hóa dân tộc, thế hệ trẻ đang thực sự trở thành hạt nhân lan tỏa sức sống cho chương trình “Muôn sắc Việt Nam” nói riêng và niềm tự hào, tình yêu quê hương nói chung. Khi hàng chục nghìn trái tim cùng chung một nhịp đập hướng về sân khấu Mỹ Đình, nghệ thuật sẽ trở thành nhịp cầu gắn kết bền chặt, thắp lên khát vọng cống hiến cho đất nước ở mỗi người trẻ Việt Nam hôm nay.