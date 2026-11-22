[e-Magazine] Sally Hồng Anh: 'Em phải nằm trong căn nhà được đốt cháy đóng Trại giam hạnh phúc'

Xuất hiện trong bộ phim "Trại giam hạnh phúc" của đạo diễn Trung Lùn, diễn viên nhí Sally Hồng Anh đảm nhận vai bé Hạnh, em gái của nhân vật Phúc do Tuấn Trần thủ vai. Trò chuyện với PV Tri thức & Cuộc sống, Hồng Anh kể về những thử thách trên phim trường, sự quan tâm của các đồng nghiệp và mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất khi trưởng thành.

- Hồng Anh bắt đầu yêu thích diễn xuất từ khi nào? Cơ duyên nào đưa em đến với công việc đóng phim khi còn nhỏ tuổi?

Em bắt đầu yêu thích diễn xuất từ năm lớp 3. Cơ duyên đưa em đến với nghệ thuật là khi tham gia chương trình Nhanh như chớp nhí. Sau chương trình, niềm yêu thích nghệ thuật trong em ngày càng lớn và em dần chuyển hướng sang đóng phim.

Vai diễn đầu tay của em trong bộ phim quảng cáo do chú Trung Lùn làm đạo diễn. Khi ấy, em chưa có nhiều kinh nghiệm nên được chú hướng dẫn rất tận tình, từ cách thể hiện lời thoại đến cảm xúc trong từng phân cảnh. Chú giúp em nhận ra những khả năng của bản thân, đồng thời truyền cho em thêm niềm đam mê với diễn xuất. Những trải nghiệm đầu tiên ấy đã khiến em càng yêu thích công việc này hơn.

- Trong “Trại giam hạnh phúc”, Hồng Anh đảm nhận vai em gái của nhân vật Phúc do Tuấn Trần thủ vai. Cảm xúc của em thế nào khi nhận được vai diễn này?

Trong phim, em vào vai bé Hạnh, em gái của thầy giáo Phúc. Hạnh là một cô bé hiếu chuyện, luôn được anh trai yêu thương và bao bọc. Khi anh Phúc phải vào trại giam, Hạnh chỉ còn biết nương tựa vào vợ chồng chú thím Sáu do NSND Việt Anh và cô Ngân Quỳnh thủ vai. Dù không thể ở bên em gái, anh Phúc vẫn luôn canh cánh nỗi lo cho Hạnh. Chính tình thương dành cho em là một trong những động lực khiến anh luôn mong ngóng ngày được trở về và cố gắng vượt qua những sóng gió trong trại giam.

Khi biết mình được nhận vai, em rất vui và hạnh phúc vì có cơ hội làm việc cùng chú Trung Lùn một lần nữa. Em cũng rất thích nhân vật Hạnh bởi vai diễn có nhiều cung bậc cảm xúc. Dù vậy, em không tránh khỏi cảm giác lo lắng, hồi hộp vì đây là vai diễn khá nặng về tâm lý, lại được làm việc cùng nhiều cô chú, anh chị giàu kinh nghiệm. Em vừa háo hức, vừa tự nhủ phải cố gắng thật nhiều để hoàn thành tốt vai diễn.

- Trong quá trình ghi hình “Trại giam hạnh phúc”, phân cảnh nào khiến em gặp nhiều khó khăn nhất? Em đã làm thế nào để hoàn thành cảnh quay ấy?

Phân cảnh khiến em gặp nhiều khó khăn nhất là cảnh căn nhà bị cháy khi bé Hạnh đang ở nhà một mình. Để cảnh quay chân thật, em phải nằm trong căn nhà thực sự được đốt cháy. Cảnh này cũng phải thực hiện nhiều lần mới có được những thước phim ưng ý.

Trong lúc quay, em phải nín thở để tránh hít phải khói, đồng thời được bôi một lớp gel chống bỏng nhằm hạn chế nguy cơ bị thương nếu lửa bén vào tay. Ngoài những chuẩn bị đó, em còn phải giữ tâm lý thật vững để thể hiện được nỗi sợ hãi của nhân vật.

May mắn là em luôn có chú Trung hướng dẫn cách bộc lộ cảm xúc sao cho chân thật, cùng sự hỗ trợ chuyên môn của các anh chị cascadeur. Đây là cảnh quay đòi hỏi em phải tập trung rất nhiều và cũng là một trong những trải nghiệm đáng nhớ nhất khi tham gia bộ phim.

- Được làm việc cùng những diễn viên giàu kinh nghiệm như Tuấn Trần và các cô chú, anh chị trong đoàn phim mang lại cho em điều gì?

Trong quá trình quay phim, người thường xuyên hướng dẫn em nhất là chú Trung Lùn và anh Tuấn Trần. Chú Trung luôn chỉ dạy rất kỹ, từ cách thể hiện ánh mắt đến cảm xúc trong từng cảnh quay. Còn anh Tuấn Trần thì mang đến cho em nhiều cảm hứng và năng lượng tích cực.

Anh xem em như em gái ruột, thường xuyên trò chuyện, tâm sự và chia sẻ với em nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống cũng như công việc diễn xuất. Nhờ có mọi người, em cảm thấy thoải mái và tự tin hơn trong quá trình ghi hình.

Kỷ niệm khiến em nhớ nhất là ngày hoàn thành vai diễn. Hôm đó, chú Trung còn dí dỏm đùa rằng chú phải mặc một bộ đồ thật đẹp để tiễn em kết thúc vai. Các cô chú, anh chị trong đoàn cũng tặng em nhiều món quà đáng yêu và những lời chúc ý nghĩa.

Lúc ấy, em vừa vui vì đã hoàn thành vai diễn, vừa buồn và lưu luyến khi phải chia tay mọi người. Khoảng thời gian làm việc cùng đoàn phim thực sự mang đến cho em rất nhiều niềm vui và kỷ niệm đẹp.

- Vừa đi học vừa tham gia đóng phim, Hồng Anh sắp xếp thời gian thế nào để cân bằng cả hai? Bạn bè và thầy cô có phản ứng ra sao khi biết em tham gia diễn xuất?

Em may mắn vì đoàn phim luôn tạo điều kiện để em có thể cân bằng giữa việc học và đóng phim. Phần lớn các cảnh quay được sắp xếp vào thứ Bảy và Chủ nhật. Có vài ngày lịch quay trùng với lịch thi, đoàn cũng linh động chuyển sang buổi chiều hoặc buổi tối để em không bị ảnh hưởng đến việc học.

Nhờ vậy, cuối năm em vẫn đạt danh hiệu học sinh xuất sắc ạ. Khi biết em tham gia đóng phim, thầy cô và các bạn đều khá bất ngờ. Các bạn trong lớp còn hay trêu: “Sau này nổi tiếng rồi có quay lại trường không? Lúc đó nhớ cho xin chữ ký nha! Rồi bạn cùng bàn có được miễn phí vé không vậy?”.

Có bạn lại tò mò hỏi nhân vật của em có phải vào tù không, hoặc em có sợ khi đóng những cảnh nguy hiểm như vậy không. Những lời trêu đùa ấy khiến em thấy rất vui. Dù có tham gia đóng phim, em vẫn được đến trường, học tập và vui chơi cùng bạn bè như bình thường.

- Sau những bộ phim đã tham gia, Hồng Anh cảm thấy bản thân thay đổi thế nào so với những ngày đầu đóng phim? Em có mong muốn tiếp tục theo đuổi diễn xuất khi lớn lên không?

Sau những vai diễn đã tham gia, em cảm thấy bản thân có nhiều thay đổi trong cách diễn xuất. Em học hỏi được rất nhiều kinh nghiệm từ các cô chú, anh chị để thể hiện nhân vật ngày càng tự nhiên và mộc mạc hơn.

Mỗi bộ phim đều mang đến cho em những bài học mới và giúp em có thêm động lực theo đuổi niềm đam mê của mình. Em vẫn mong có cơ hội tiếp tục theo đuổi diễn xuất và thử sức với nhiều dạng vai khác nhau khi lớn lên.

Nếu được lựa chọn, em muốn đóng một cô bé có cá tính mạnh, vừa trong sáng nhưng cũng có chút đanh đá. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài ấy lại là một cô bé tốt bụng, luôn thấu hiểu và âm thầm quan tâm đến những người xung quanh. Em nghĩ đây sẽ là một nhân vật thú vị và cũng là thử thách mà em rất muốn trải nghiệm trong tương lai.

- Cảm ơn những chia sẻ của em!