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[GALLERY] Nhan sắc mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương

Giải trí - Giới trẻ

[GALLERY] Nhan sắc mặn mà của Hoa hậu Việt Nam 2002 Mai Phương

Sau hơn hai thập kỷ đăng quang, Mai Phương thỉnh thoảng xuất hiện tại các sự kiện, duy trì phong cách thời trang nữ tính và thanh lịch.

Thu Cúc (tổng hợp)
Mới đây, Hoa hậu Mai Phương xuất hiện tại một sự kiện, khoe nhan sắc mặn mà. Ảnh: Tiền Phong.
Mới đây, Hoa hậu Mai Phương xuất hiện tại một sự kiện, khoe nhan sắc mặn mà. Ảnh: Tiền Phong.
Hoa hậu Việt Nam 2002 chọn phong cách trang nhã, đề cao sự hài hòa giữa trang phục, kiểu tóc và lối trang điểm. Ảnh: Tiền Phong.
Hoa hậu Việt Nam 2002 chọn phong cách trang nhã, đề cao sự hài hòa giữa trang phục, kiểu tóc và lối trang điểm. Ảnh: Tiền Phong.
Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, cô nổi bật với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và nét đẹp trong trẻo. Ảnh: Đẹp.
Mai Phương đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2002 khi mới 17 tuổi. Thời điểm đó, cô nổi bật với gương mặt thanh tú, nụ cười tươi và nét đẹp trong trẻo. Ảnh: Đẹp.
Sau nhiều năm, Mai Phương hội ngộ Á hậu Hoàng Oanh và Á hậu Mai Hương trong một bộ ảnh. Ba người đẹp cùng lựa chọn phong cách dạ hội, gợi nhớ dấu mốc tại Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: Đẹp.
Sau nhiều năm, Mai Phương hội ngộ Á hậu Hoàng Oanh và Á hậu Mai Hương trong một bộ ảnh. Ba người đẹp cùng lựa chọn phong cách dạ hội, gợi nhớ dấu mốc tại Hoa hậu Việt Nam 2002. Ảnh: Đẹp.
Trong các bộ ảnh thời trang, Mai Phương ưu tiên lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn đường nét gương mặt. Ảnh: Đẹp.
Trong các bộ ảnh thời trang, Mai Phương ưu tiên lối trang điểm nhẹ nhàng, tôn đường nét gương mặt. Ảnh: Đẹp.
Bên cạnh những trang phục nhẹ nhàng, Mai Phương cũng lựa chọn các thiết kế dạ hội tôn vóc dáng. Cô hướng đến sự sang trọng, chú trọng phom dáng và hạn chế những chi tiết quá cầu kỳ. Ảnh: Đẹp.
Bên cạnh những trang phục nhẹ nhàng, Mai Phương cũng lựa chọn các thiết kế dạ hội tôn vóc dáng. Cô hướng đến sự sang trọng, chú trọng phom dáng và hạn chế những chi tiết quá cầu kỳ. Ảnh: Đẹp.
Mai Phương từng xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục dạ hội đến những thiết kế mang nét cổ điển. Dù lựa chọn hình ảnh nào, người đẹp vẫn ưu tiên sự hài hòa, không quá cầu kỳ trong cách làm đẹp. Ảnh: Vietnamnet.
Mai Phương từng xuất hiện với nhiều phong cách khác nhau, từ trang phục dạ hội đến những thiết kế mang nét cổ điển. Dù lựa chọn hình ảnh nào, người đẹp vẫn ưu tiên sự hài hòa, không quá cầu kỳ trong cách làm đẹp. Ảnh: Vietnamnet.
Bên cạnh trang phục, phong thái của Mai Phương cũng là điểm đáng chú ý qua những lần xuất hiện trước công chúng. Người đẹp thường giữ biểu cảm nhẹ nhàng, cách tạo dáng tự nhiên, phù hợp với hình ảnh nền nã gắn liền với cô nhiều năm qua. Ảnh: Vietnamnet.
Bên cạnh trang phục, phong thái của Mai Phương cũng là điểm đáng chú ý qua những lần xuất hiện trước công chúng. Người đẹp thường giữ biểu cảm nhẹ nhàng, cách tạo dáng tự nhiên, phù hợp với hình ảnh nền nã gắn liền với cô nhiều năm qua. Ảnh: Vietnamnet.
Mai Phương không bó hẹp phong cách trong những bộ đầm dạ hội nữ tính mà đôi khi lựa chọn trang phục có phom dáng hiện đại. Sự thay đổi này tạo thêm nét đa dạng cho hình ảnh của người đẹp. Ảnh: Vietnamnet.
Mai Phương không bó hẹp phong cách trong những bộ đầm dạ hội nữ tính mà đôi khi lựa chọn trang phục có phom dáng hiện đại. Sự thay đổi này tạo thêm nét đa dạng cho hình ảnh của người đẹp. Ảnh: Vietnamnet.
Theo VOV, năm 2003, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 20. Thành tích này đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ trong hành trình nhan sắc của cô, trước khi người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho con đường riêng. Ảnh: VOV.
Theo VOV, năm 2003, Mai Phương đại diện Việt Nam tham dự Miss World và lọt Top 20. Thành tích này đánh dấu một trong những cột mốc đáng nhớ trong hành trình nhan sắc của cô, trước khi người đẹp dần rút khỏi các hoạt động giải trí để tập trung cho con đường riêng. Ảnh: VOV.
Sau khi kết hôn, Mai Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và công việc ngoài lĩnh vực giải trí. Theo Tiền Phong, mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2002 làm giám khảo khách mời trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Sau khi kết hôn, Mai Phương lựa chọn cuộc sống kín tiếng, tập trung cho gia đình và công việc ngoài lĩnh vực giải trí. Theo Tiền Phong, mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2002 làm giám khảo khách mời trong đêm chung khảo Hoa hậu Việt Nam 2026. Ảnh: Thể Thao Văn Hóa.
Xem video "Hoa hậu Bích Phương, Mai Phương và Thiên Nga khoe giọng hát". Nguồn Vietnamnet
Thu Cúc (tổng hợp)
#Mai Phương #Hoa hậu #Thời trang #Giám khảo #Nhan sắc

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