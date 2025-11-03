Hà Nội

Vòng tròn đá La Mã khổng lồ hé lộ bí ẩn hiện diện đế chế

Một vòng tròn đá đồ sộ vừa được phát hiện tại Đức khiến giới khảo cổ chấn động. Công trình này hé lộ dấu ấn kiểm soát và sinh hoạt quân sự của đế chế La Mã.

Thiên Đăng (Theo thehistoryblog)
Khi tiến hành khai quật tại vùng gần Nassenfels ở Thượng Bavaria, nước Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Khi tiến hành khai quật tại vùng gần Nassenfels ở Thượng Bavaria, nước Đức, các chuyên gia đến từ Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria bất ngờ tìm thấy quần thể di tích cổ xưa kỳ lạ. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Đó là một vòng tròn bức tường đá ước tính có niên đại từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Đó là một vòng tròn bức tường đá ước tính có niên đại từ thời La Mã cổ đại. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Vòng tròn tường đá này có đường kính 12 mét, nó được tạo thành từ những viên đá được sắp xếp cẩn thận. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Vòng tròn tường đá này có đường kính 12 mét, nó được tạo thành từ những viên đá được sắp xếp cẩn thận. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Ở phía nam của vòng tròn, một phần mở rộng hình vuông diện tích 2 mét x 2 mét được tạo thành từ đá cũng đã được tìm thấy. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Ở phía nam của vòng tròn, một phần mở rộng hình vuông diện tích 2 mét x 2 mét được tạo thành từ đá cũng đã được tìm thấy. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Theo Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria, không tìm thấy bất kỳ hài cốt hay đồ tùy táng nào trong vòng tròn này. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Theo Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria, không tìm thấy bất kỳ hài cốt hay đồ tùy táng nào trong vòng tròn này. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, đó có thể là một đài tưởng niệm, hoặc là một ngôi mộ không có hài cốt chôn cất, nó được dùng để tưởng nhớ một người đã khuất ở nơi khác. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Các nhà khảo cổ học tin rằng, đó có thể là một đài tưởng niệm, hoặc là một ngôi mộ không có hài cốt chôn cất, nó được dùng để tưởng nhớ một người đã khuất ở nơi khác. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Hoặc tượng đài vòng tròn này được dành riêng cho những cá nhân hay cộng đồng cổ xưa được tưởng niệm kính trọng. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Hoặc tượng đài vòng tròn này được dành riêng cho những cá nhân hay cộng đồng cổ xưa được tưởng niệm kính trọng. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Vị trí của vòng tròn củng cố thêm cho cách lý giải này. Nó nằm gần một con đường La Mã từng nối Nassenfels với thung lũng Altmühltal, và gần tàn tích của một biệt thự rustica — cũng là một điền trang La Mã. Tất cả những điều này cho thấy, người được tưởng niệm có thể là một thành viên của giới thượng lưu địa phương. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
Vị trí của vòng tròn củng cố thêm cho cách lý giải này. Nó nằm gần một con đường La Mã từng nối Nassenfels với thung lũng Altmühltal, và gần tàn tích của một biệt thự rustica — cũng là một điền trang La Mã. Tất cả những điều này cho thấy, người được tưởng niệm có thể là một thành viên của giới thượng lưu địa phương. Ảnh: @Văn phòng Bảo tồn Di tích Bang Bavaria.
