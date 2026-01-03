Hà Nội

Xe

Hơn 70.000 xe Toyota đến tay khách Việt trong năm 2025

Với doanh số 8.719 xe trong tháng 12 vừa qua, Toyota Việt Nam đã nâng doanh số tích lũy trong năm 2025 lên 71.954 xe, tăng 8% so với năm 2024.

THảo Nguyễn
Video: Người dùng nói gì về Toyota Yaris HEV 2025.

Toyota Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng của hãng trong tháng 12/2025. Theo đó, doanh số toàn quốc của các mẫu xe Toyota trong tháng 12 đạt 8.329 xe, trong đó có 3.597 xe lắp ráp trong nước và 4.732 xe nhập khẩu nguyên chiếc. Lũy kế cả năm 2025, Toyota Việt Nam bán ra tổng cộng 71.954 xe, tăng 8% so với năm 2024, qua đó tiếp tục duy trì vị thế là một trong những thương hiệu ôtô có thị phần lớn và ổn định tại Việt Nam.

1-2057.jpg
Hơn 70.000 xe Toyota đến tay khách Việt trong năm 2025.

Đáng chú ý, dòng xe Hybrid Electric tiếp tục trở thành điểm sáng trong bức tranh kinh doanh của TMV. Riêng trong tháng 12/2025, doanh số xe hybrid đạt 1.082 xe, nâng tổng doanh số lũy kế cả năm lên 8.474 xe, tăng mạnh 58% so với năm trước. Kết quả này phản ánh xu hướng ngày càng rõ ràng của người tiêu dùng Việt Nam trong việc lựa chọn các dòng xe tiết kiệm nhiên liệu, giảm phát thải nhưng vẫn giữ được sự tiện lợi, không làm thay đổi thói quen sử dụng so với xe động cơ đốt trong truyền thống.

Ở phân khúc xe hạng sang, Lexus tiếp tục ghi dấu ấn với 390 xe được giao đến tay khách hàng trong tháng 12, đưa tổng doanh số lũy kế năm 2025 lên 2.252 xe. Tính từ thời điểm chính thức gia nhập thị trường Việt Nam đến nay, Lexus đã bàn giao tổng cộng 16.064 xe, khẳng định sức hút ổn định của thương hiệu trong phân khúc cao cấp.

4-8262.jpg
Toyota Việt Nam đã công bố doanh số bán hàng của hãng trong tháng 12/2025.

Xét theo từng mẫu xe, Vios đã trở lại vị trí dẫn đầu doanh số của Toyota trong tháng 12 với 1.972 xe bán ra, cho thấy sức bền và sự ổn định của dòng sedan này trong nhiều năm qua. Theo sau là mẫu SUV đô thị Yaris Cross với doanh số đạt 1.393 xe. Các mẫu xe khác như Veloz Cross, Innova Cross và Corolla Cross cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực, với doanh số lần lượt đạt 1.310 xe, 1.121 xe và 539 xe, góp phần tạo nên cơ cấu sản phẩm đa dạng và cân bằng cho Toyota Việt Nam.

Song song với kết quả kinh doanh khả quan, TMV tiếp tục đẩy mạnh chiến lược mở rộng mạng lưới nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận khách hàng. Theo đó, Toyota Việt Nam chính thức ra mắt đại lý Toyota Hải Dương - Chí Linh, bổ sung thêm một điểm bán và dịch vụ mới tại khu vực miền Bắc. Đại lý này tọa lạc tại Khu Đồng Trại Sen, phường Chu Văn An, thành phố Hải Phòng và dự kiến chính thức đi vào hoạt động từ ngày 2/1/2026, nâng tổng số đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota trên toàn quốc lên 87 đơn vị.

2-9185.jpg
Toyota Việt Nam chính thức ra mắt đại lý Toyota Hải Dương - Chí Linh.

Tính đến nay, mạng lưới đại lý, chi nhánh đại lý và trạm dịch vụ ủy quyền của Toyota Việt Nam đã hiện diện tại 31/34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Việc Toyota Hải Dương - Chí Linh chính thức đi vào hoạt động không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống phân phối, dịch vụ của hãng, mà còn tiếp tục khẳng định định hướng phát triển dài hạn của Toyota Việt Nam với tầm nhìn “Tự do di chuyển cho mọi người” và mục tiêu trở thành “Thương hiệu tốt nhất trong cộng đồng”.

Bài liên quan

Xe

Toyota Việt Nam có chủ tịch là người Việt, ngay ngày đầu năm 2026

Từ tháng 1/2026, ông Tiền Quốc Hào sẽ đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Toyota Việt Nam và ông Osamu Hirata đảm nhiệm vai trò Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam.

Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (TMV) đã công bố quyết định bổ nhiệm ban lãnh đạo mới, ông Tiền Quốc Hào đảm nhiệm cương vị Chủ tịch và ông Osamu Hirata giữ chức Tổng Giám đốc, kế nhiệm ông Nakano Keita sau ba năm điều hành Toyota Việt Nam trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 12/2025. Hai lãnh đạo mới sẽ chính thức nhận nhiệm vụ từ tháng 1/2026, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong chiến lược phát triển của Toyota tại thị trường Việt Nam.

Ông Tiền Quốc Hào hiện đang giữ nhiều vị trí cấp cao trong hệ thống toàn cầu của Toyota, bao gồm Phó Tổng Giám đốc Khu vực châu Á, Phó Tổng Giám đốc Khối Kinh doanh Tài chính Bán hàng của Tập đoàn Ô tô Toyota (TMC), Chủ tịch Toyota châu Á đặt trụ sở tại Singapore và Tổng Giám đốc điều hành Công ty Tài chính Toyota châu Á (TFS). Với việc được bổ nhiệm làm Chủ tịch Toyota Việt Nam từ năm 2026, ông trở thành một trong những lãnh đạo có vai trò kết nối chiến lược giữa hoạt động tại Việt Nam và mạng lưới Toyota toàn cầu.

Xem chi tiết

Xe

Gần 5.000 xe Lexus và Toyota hạng sang bị triệu hồi tại Việt Nam

Toyota Việt Nam chính thức thông báo triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên một số dòng Toyota và Lexus để khắc phục lỗi đứng hình camera sau.

Video: Xem chi tiết SUV hạng sang Lexus GX550 2026.

Toyota Việt Nam chính thức thông báo thực hiện Chương trình triệu hồi cập nhật phần mềm điều khiển hỗ trợ đỗ xe trên các xe Toyota và Lexus. Chương trình sẽ được Toyota Việt Nam thực hiện chính thức từ ngày 30/12/2025 tại tất cả các Đại lý Toyota và Lexus trên toàn quốc. Danh sách và số lượng xe Toyota tại Việt Nam bị ảnh hưởng.

Xem chi tiết

Xe

Toyota Hilux 2026 sắp về Việt Nam đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP

Toyota Hilux 2026 vừa được Chương trình đánh giá xe mới của Úc (ANCAP) chứng nhận đạt tiêu chuẩn an toàn 5 sao, với điểm số ấn tượng ở tất cả các hạng mục.

Video: Toyota Hilux 2026 tại chương trình đánh giá xe mới của Úc (ANCAP).

Cụ thể, điểm số chi tiết các hạng mục như sau:-Bảo vệ người lớn: 33,96/40 điểm (84%). Bảo vệ trẻ em: 44/49 điểm (89%). Bảo vệ người tham gia giao thông dễ bị tổn thương: 52,16/63 điểm (82%). Hỗ trợ an toàn chủ động: 14,83/18 điểm (82%).

Xem chi tiết

