‘Vợ quốc dân’ Chao gia nhập đường đua áo dài, nhan sắc kẹo ngọt khó rời mắt

Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, Chao khiến netizen xuýt xoa bởi vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng, thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.
Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khiến công chúng trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh diện crop-top khoe eo thon trong biệt thự tại TP HCM.
Hà Khẩu là điểm đến lý tưởng cho chuyến du lịch tự túc 2 ngày 1 đêm với chi phí hợp lý, thủ tục nhanh gọn, ẩm thực đa dạng và nhiều góc check-in hấp dẫn.
Từ nay đến cuối tháng Chạp, 4 con giáp này có thể tận dụng thời cơ để nâng cao vị thế và đạt thành tựu mới.
Vườn quốc gia Keoladeo là thiên đường chim nước nổi tiếng thế giới, nơi hệ sinh thái đất ngập nước được bảo tồn giữa môi trường khô hạn của miền Bắc Ấn Độ.
Nữ ca sĩ Hòa Minzy cho biết, lòng tin của nhạc sĩ Huy Tuấn dành cho cô vào 12 năm trước là không sai.
Căn phòng bí mật với các ống dẫn hé lộ việc sử dụng chất gây ảo giác trong nghi lễ cai trị hơn 2.000 năm trước được tìm thấy ở Peru.
Đừng chỉ nhìn cấu hình khi mua smartphone, một thao tác đơn giản trong 5 phút có thể giúp bạn tránh hối hận vì “ném tiền qua cửa sổ”.
Một nghiên cứu mới cho thấy sao Hỏa có thể từng là một "hành tinh xanh" với đại dương có diện tích tương đương với Bắc Băng Dương ngày nay.
Jenny Yến vừa khiến cộng đồng mạng 'dậy sóng' khi tung bộ ảnh bikini bên hồ bơi, phô diễn trọn vẹn những đường cong quyến rũ và thần thái tựa búp bê sống.
Theo truyền thông Thái Lan, mẫu xe SUV 7 chỗ Mitsubishi Destinator HEV hoàn toàn mới dự kiến sẽ ra mắt vào cuối năm nay với động cơ Full Hybrid HEV 1.6L.
Chiếc xe cơ bắp Ford Mustang Dark Horse SC sử dụng động cơ V8 tăng áp 5.2 lít và theo đại diện hãng xe Mỹ, nó sẽ bơm ra công suất tối đa hơn 700 mã lực.
Sau khi đoạt danh hiệu Á hậu Miss Cosmo 2025, Chelsea Fernandez có nhiều thay đổi trong cuộc sống. Mới đây, người đẹp từ Việt Nam trở về Philippines.
Chuyên gia bảo mật khuyến cáo người dùng Android nên xóa ngay 6 ứng dụng chứa mã độc gian lận quảng cáo để tránh hao pin, tốn dữ liệu và bị theo dõi ngầm.
Trên trang cá nhân, cặp đôi diễn viên Anh Đào - Anh Tuấn thường chia sẻ hình ảnh giản dị nhưng đầy ấm áp bên nhau.
Toyota Crown không thiếu trong bộ sưu tập của Đặng Lê Nguyên Vũ nhưng thay vì lái mãi Crown Custom 1971, mới đây Qua đã cầm lái chiếc Crown Wagon máy dầu Turbo.
Xuất hiện trong bộ ảnh đón tuổi mới, con gái thứ hai của người mẫu Trương Mỹ Nhân khiến nhiều khán giả xuýt xoa bởi vẻ đẹp trong trẻo, đáng yêu như thiên thần.
Khoikhoi là một trong những tộc người bản địa cổ xưa nhất miền Nam châu Phi, mang bản sắc văn hóa và lịch sử độc đáo.
Ủy ban Viễn thông liên bang Mỹ (FCC) cho phép SpaceX mở rộng mạng lưới vệ tinh Starlink khiến một số chuyên gia lo ngại sẽ có thể tiềm ẩn những rủi ro.
Từ loài cá bị "ruồng bỏ" vì vẻ ngoài xấu xí, cá lau kiếng ngày nay trở thành đặc sản hấp dẫn, mang đậm hương vị đồng quê.
Ca sĩ Trang Pháp cảm ơn Diệp Lâm Anh vì mỗi năm đều tổ chức cho cô một sinh nhật hoành tráng.