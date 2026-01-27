Hà Nội

‘Vợ quốc dân’ Chao gia nhập đường đua áo dài, nhan sắc kẹo ngọt khó rời mắt

Cộng đồng trẻ

Xuất hiện trong tà áo dài truyền thống, Chao khiến netizen xuýt xoa bởi vẻ ngoài trong trẻo, nhẹ nhàng, thành công ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Trầm Phương
Mỗi dịp Tết đến xuân về, "đường đua" khoe sắc trong tà áo dài truyền thống của các nàng KOL chưa bao giờ hạ nhiệt. Mới đây, Chao (Nguyễn Châu Anh) - nàng rich kid đình đám vẫn được cư dân mạng ưu ái gọi với biệt danh "vợ quốc dân" - đã chính thức trình làng bộ ảnh áo dài, khiến netizen không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: IGNV)
Thay vì chọn những gam màu quá rực rỡ, Chao xuất hiện đầy thanh tao trong thiết kế áo dài màu xanh cốm dịu mát. Đây là tông màu cực kỳ tôn da, giúp làm nổi bật làn da trắng sứ và gương mặt thanh tú của nàng hot girl sinh năm 2003. (Ảnh: IGNV)
Bộ áo dài mang hơi hướng cổ điển với chất liệu lụa bóng nhẹ, kết hợp cùng chuỗi vòng cổ ngọc trai sang trọng, tạo nên hình ảnh một quý cô Hà thành xưa nhưng vẫn giữ được nét hiện đại, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Layout trang điểm tông hồng đào trong trẻo, nhấn vào đôi mắt to tròn và làn môi mọng, giúp Chao trông giống như một "nàng thơ" bước ra từ tranh vẽ. Không cần tạo dáng cầu kỳ, chỉ với những góc nghiêng thần thánh bên nhành hoa trắng, Chao đã khoe trọn thần thái sang chảnh vốn có. (Ảnh: IGNV)
Chao được biết đến là rich kid nổi tiếng ở Hà Nội, thường làm video chia sẻ cuộc sống giàu có mang phong cách gần gũi, dễ thương. (Ảnh: IGNV)
Cô từng gây ấn tượng khi không chỉ sở hữu cuộc sống "thượng lưu" mà còn có thành tích học tập đáng nể khi trúng tuyển chương trình thạc sĩ và nhận học bổng 25% từ Đại học Brown (Mỹ). (Ảnh: IGNV)
Sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng phong cách thời trang cực "có gu", Chao được nhiều nhãn hàng chọn mặt gửi vàng mời làm mẫu ảnh. (Ảnh: IGNV)
Vào tháng 9 năm ngoái, nàng rich kid từng vướng vào tranh cãi với phần chú thích dưới bài đăng mừng Quốc khánh 2/9. Một thời gian nhận nhiều chỉ trích, Chao từng phải khóa phần bình luận công khai trên mạng xã hội, cô cũng thẳng thắn lên tiếng thừa nhận sai sót của bản thân. (Ảnh: IGNV)
Từ đó đến nay, Chao vẫn thường xuyên cập nhật hình ảnh bản thân lên trang cá nhân với năng lượng tích cực, đồng thời chỉn chu hơn trong từng phát ngôn. Điều này đã giúp cô nàng phần nào lấy lại được thiện cảm từ người hâm mộ. (Ảnh: IGNV)
Đặc biệt hình ảnh người con gái Việt với tà áo dài trong bộ ảnh mới của Chao nhận về rất nhiều lời khen ngợi. (Ảnh: IGNV)
