“Hot girl ảnh thẻ” Lan Hương khoe sắc vóc khỏe khoắn trên sân pickleball

Cộng đồng trẻ

“Hot girl ảnh thẻ” Lan Hương khoe sắc vóc khỏe khoắn trên sân pickleball

Thời gian gần đây, "hot girl ảnh thẻ" Lê Lý Lan Hương tiếp tục khiến cộng đồng mạng chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh luyện tập pickleball.

Thiên Anh
Khác với hình ảnh dịu dàng, trong trẻo từng gắn liền với 'hot girl ảnh thẻ', lần xuất hiện này mang đến một Lan Hương năng động, khỏe khoắn và đầy sức sống trên sân thể thao.
Trong bộ trang phục thể thao tông trắng tối giản, Lê Lý Lan Hương ghi điểm với vẻ ngoài gọn gàng, trẻ trung. Áo bra thể thao kết hợp cùng chân váy ngắn giúp cô khoe khéo vòng eo thon gọn và đôi chân săn chắc. Đi kèm là mũ lưỡi trai, giày thể thao và vợt pickleball, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa thời trang.
Phong cách này không quá cầu kỳ nhưng lại rất phù hợp với không khí của sân đấu, tôn lên nét khỏe khoắn tự nhiên của Lan Hương.
Trên sân pickleball, Lan Hương thể hiện sự tập trung và nghiêm túc trong từng động tác. Từ tư thế cầm vợt, di chuyển đến cách tạo dáng khi chuẩn bị đón bóng, tất cả đều toát lên tinh thần thể thao rõ rệt.
Không chỉ đơn thuần là chụp ảnh “check-in”, loạt khoảnh khắc cho thấy Lan Hương thực sự tham gia luyện tập, mang đến cảm giác chân thực và gần gũi.
Nhiều người nhận xét rằng, việc chơi pickleball giúp Lê Lý Lan Hương phô diễn trọn vẹn lợi thế hình thể. Sắc vóc cân đối, làn da khỏe mạnh cùng thần thái tự tin khiến cô nổi bật giữa không gian sân đấu hiện đại.
Sự chuyển mình từ hình ảnh “hot girl ảnh thẻ” nhẹ nhàng sang phong cách thể thao năng động được xem là bước làm mới hình ảnh khá thú vị.
Trên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn. Bên cạnh những lời khen về nhan sắc, không ít cư dân mạng dành lời ngợi khen cho tinh thần rèn luyện thể thao của Lan Hương. Pickleball – môn thể thao đang dần phổ biến tại Việt Nam – qua hình ảnh của cô càng trở nên gần gũi, hấp dẫn hơn với giới trẻ.
Trước đó, Lê Lý Lan Hương được biết đến rộng rãi nhờ những bức ảnh thẻ gây “sốt” với gương mặt trong trẻo, đường nét hài hòa. Hình ảnh ấy từng giúp cô nhận được nhiều sự quan tâm và yêu mến.
Tuy nhiên, Lan Hương không đóng khung mình trong một kiểu phong cách nhất định. Việc thường xuyên chia sẻ các hoạt động đời thường, từ học tập, công việc đến luyện tập thể thao, cho thấy cô đang hướng tới lối sống tích cực, cân bằng.
Thiên Anh
#Nghệ thuật thể thao và sắc đẹp #Luyện tập pickleball #Hot girl ảnh thẻ #Lan Hương khoe vóc dáng #Sức khỏe và thể hình #Lan Hương

