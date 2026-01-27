Hà Nội

Đỗ Yên Đan chụp ảnh trong vườn hoa mận, nổi bật giữa mùa xuân Tây Bắc

Cộng đồng trẻ

Đỗ Yên Đan chụp ảnh trong vườn hoa mận, nổi bật giữa mùa xuân Tây Bắc

Mới đây, Đỗ Yên Đan tiếp tục khiến cộng đồng mạng xao xuyến khi chia sẻ loạt ảnh được chụp tại vườn hoa mận đang vào độ nở rộ ở Mộc Châu.

Thiên Anh
Giữa khung cảnh thiên nhiên mờ sương, những cành mận trắng muốt bung nở khắp triền đồi, Đỗ Yên Đan xuất hiện với phong cách nhẹ nhàng, tinh tế, tạo nên tổng thể hài hòa và đầy chất thơ.
Trong bộ ảnh, Đỗ Yên Đan lựa chọn trang phục gam màu trung tính, chủ đạo là áo khoác dáng dài tông trắng kem phối cùng trang phục tối màu bên trong.
Cách phối đồ tối giản nhưng hiệu quả giúp cô nổi bật giữa không gian ngập tràn sắc trắng của hoa mận. Chiếc mũ lông mềm mại vừa mang lại cảm giác ấm áp giữa tiết trời se lạnh của vùng cao, vừa góp phần tạo điểm nhấn thời trang cho tổng thể.
Không cần tạo dáng cầu kỳ, Đỗ Yên Đan ghi điểm nhờ thần thái tự nhiên và biểu cảm nhẹ nhàng. Những khoảnh khắc cô đứng lặng giữa vườn hoa, khẽ đưa tay chạm cành mận hay ánh mắt xa xăm giữa làn sương sớm đều mang đến cảm giác bình yên, thư thái.
Nhiều khán giả nhận xét rằng bộ ảnh này của Yên Đan không chỉ đơn thuần khoe nhan sắc mà còn truyền tải được tinh thần mùa xuân rất đặc trưng của Mộc Châu.
Hoa mận vốn được xem là “đặc sản” mỗi độ xuân về của cao nguyên Mộc Châu. Khi nở rộ, cả vùng đồi núi như được phủ một lớp áo trắng tinh khôi, tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa lãng mạn.
Việc lựa chọn vườn hoa mận làm bối cảnh giúp bộ ảnh của Đỗ Yên Đan mang đậm dấu ấn thiên nhiên Tây Bắc, khác biệt so với những concept chụp hình quen thuộc ở đô thị.
Bên cạnh bối cảnh ấn tượng, phong cách trang điểm của Đỗ Yên Đan cũng được đánh giá cao. Người đẹp chọn layout makeup trong veo, tập trung vào làn da mịn màng và đường nét tự nhiên.
Mái tóc để thẳng, buông nhẹ hoặc khẽ bay theo gió càng làm tăng thêm nét dịu dàng, nữ tính. Tổng thể hình ảnh gợi cảm giác gần gũi, đúng tinh thần “đi trốn” giữa thiên nhiên mà nhiều bạn trẻ yêu thích.
Trên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng thu hút sự quan tâm với nhiều lời khen dành cho nhan sắc và gu thẩm mỹ của Đỗ Yên Đan. Không ít ý kiến cho rằng cô rất “hợp vibe” với khung cảnh Mộc Châu, thậm chí có người ví von hình ảnh người đẹp giữa vườn hoa mận như bước ra từ một thước phim điện ảnh lãng mạn.
