DeepSeek bị tố gian lận dữ liệu AI

Anthropic phát hiện 24.000 tài khoản gửi 16 triệu truy vấn bất thường, cáo buộc các startup Trung Quốc như DeepSeek khai thác dữ liệu trái phép.

Thiên Trang (TH)
Anthropic (công ty trí tuệ nhân tạo của Mỹ có trụ sở tại San Francisco) cho biết phát hiện chiến dịch quy mô lớn khai thác dữ liệu từ Claude.
Hơn 24.000 tài khoản đã gửi khoảng 16 triệu truy vấn trong thời gian ngắn.
Mục tiêu là trích xuất phản hồi chất lượng cao để huấn luyện mô hình riêng.
Ba startup Trung Quốc bị điểm tên gồm DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax.
Anthropic cáo buộc họ vượt giới hạn dịch vụ, tạo cạnh tranh không công bằng.
DeepSeek từng gây chú ý khi ra mắt mô hình mạnh gần ngang ChatGPT.
Việc “chưng cất” dữ liệu có thể vô hiệu hóa các rào chắn an toàn của AI.
Vụ việc làm nóng thêm cuộc đối đầu công nghệ Mỹ - Trung trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo.
#DeepSeek #AI #dữ liệu #Anthropic #Trung Quốc

