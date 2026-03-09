Hà Nội

Xiaomi 17 Ultra thách thức Galaxy S26 Ultra

Xiaomi 17 Ultra thách thức Galaxy S26 Ultra

Xiaomi 17 Ultra ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera Leica 200MP và pin 6.800mAh, trở thành đối thủ nặng ký của Galaxy S26 Ultra.

Thiên Trang (TH)
Thị trường smartphone cao cấp 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Samsung và Xiaomi.
Thị trường smartphone cao cấp 2026 chứng kiến cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Samsung và Xiaomi.
Galaxy S26 Ultra gây chú ý với thiết kế sang trọng, nhưng Xiaomi 17 Ultra lại nổi bật nhờ phần cứng vượt trội.
Galaxy S26 Ultra gây chú ý với thiết kế sang trọng, nhưng Xiaomi 17 Ultra lại nổi bật nhờ phần cứng vượt trội.
Máy sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm, RAM 16GB LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1 tốc độ cao.
Máy sở hữu chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiến trình 3nm, RAM 16GB LPDDR5X và bộ nhớ UFS 4.1 tốc độ cao.
Hệ thống tản nhiệt IceLoop giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game nặng như Genshin Impact.
Hệ thống tản nhiệt IceLoop giúp duy trì hiệu năng ổn định khi chơi game nặng như Genshin Impact.
Màn hình HyperRGB 6,9 inch đạt độ sáng 3.500 nits, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh.
Màn hình HyperRGB 6,9 inch đạt độ sáng 3.500 nits, hiển thị rõ ràng ngay cả dưới ánh nắng mạnh.
Camera Leica Summilux với cảm biến 1 inch và tele 200MP mang lại chất ảnh nghệ thuật và chuyên nghiệp.
Camera Leica Summilux với cảm biến 1 inch và tele 200MP mang lại chất ảnh nghệ thuật và chuyên nghiệp.
Pin dung lượng 6.800mAh cùng sạc nhanh 90W giúp Xiaomi 17 Ultra vượt mặt Galaxy S26 Ultra về thời lượng.
Pin dung lượng 6.800mAh cùng sạc nhanh 90W giúp Xiaomi 17 Ultra vượt mặt Galaxy S26 Ultra về thời lượng.
Với hiệu năng mạnh mẽ và khả năng nhiếp ảnh di động, Xiaomi 17 Ultra được xem là “quái vật” Android năm 2026.s
Với hiệu năng mạnh mẽ và khả năng nhiếp ảnh di động, Xiaomi 17 Ultra được xem là “quái vật” Android năm 2026.s
Mời quý độc giả xem thêm video: Apple mở màn tuần sản phẩm 2026 bằng iPhone 17e giá rẻ và iPad Air chip M4.
Thiên Trang (TH)
#Xiaomi 17 Ultra #Galaxy S26 Ultra #smartphone cao cấp #cạnh tranh smartphone #camera Leica #pin lớn

