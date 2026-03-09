BYD ra mắt pin Blade thế hệ 2 và công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging

BYD vừa ra mắt pin Blade thế hệ thứ 2 công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực công nghệ xe năng lượng mới (NEV).

Video: Công nghệ pin Blade phát triển độc quyền bởi BYD.

Hai công nghệ này được phát triển nhằm giải quyết những thách thức lớn nhất của xe điện hiện nay: tốc độ sạc và hiệu suất sạc trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Hệ thống mới cho phép xe điện sạc từ 10% lên 70% dung lượng pin chỉ trong 5 phút, và đạt 97% trong khoảng 9 phút, thiết lập kỷ lục mới về tốc độ sạc trong ngành ôtô điện. Đáng chú ý, ngay cả trong điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt như -30°C, thời gian sạc từ 20% lên 97% chỉ tăng thêm khoảng 3 phút so với điều kiện nhiệt độ phòng, cho thấy bước tiến đáng kể về hiệu suất vận hành trong mùa đông.

BYD giới thiệu pin Blade và công nghệ sạc siêu nhanh FLASH Charging.

Cùng với việc ra mắt công nghệ mới, BYD cũng công bố kế hoạch phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn với 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc, đồng thời từng bước triển khai trên thị trường quốc tế từ cuối năm 2026.

Mặc dù thị trường xe điện toàn cầu đang tăng trưởng nhanh chóng, người tiêu dùng vẫn đối mặt với nhiều lo ngại, bao gồm nỗi lo về quãng đường di chuyển, tình trạng xếp hàng nhiều giờ tại các trạm sạc trong những dịp cao điểm, cũng như tốc độ sạc giảm đáng kể vào mùa đông.

Cùng với việc ra mắt công nghệ mới, BYD cũng công bố kế hoạch phát triển hạ tầng sạc quy mô lớn với 20.000 trạm sạc FLASH Charging tại Trung Quốc.

Ngoài áp lực tâm lý đối với người dùng, việc lãng phí tài nguyên và chi phí đầu tư hạ tầng liên quan đến các hệ thống sạc truyền thống cũng là vấn đề đáng lưu tâm.

Ông Vương Truyền Phúc, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc BYD, nhấn mạnh rằng ngành công nghiệp cần giải quyết dứt điểm hai thách thức tồn tại lâu nay: tốc độ sạc chậm và hiệu suất sạc kém trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Sau sáu năm nghiên cứu và phát triển chuyên sâu, pin Blade thế hệ thứ 2 mang lại trải nghiệm sạc có thể tiệm cận với tốc độ tiếp nhiên liệu của xe dùng động cơ truyền thống.

Pin Blade thế hệ thứ 2 được trang bị “Lithium-Ion High-Speed Channel” (kênh truyền ion lithium tốc độ cao) và “Full-Spectrum Intelligent Thermal Management System”.

Trong kỹ thuật pin truyền thống, sạc nhanh và mật độ năng lượng cao thường được xem là hai mục tiêu khó đạt được đồng thời. BYD đã giải quyết được bài toán này khi tăng mật độ năng lượng thêm 5% so với thế hệ đầu, đồng thời cải thiện đáng kể tốc độ sạc.

Pin Blade thế hệ thứ 2 được trang bị “Lithium-Ion High-Speed Channel” (kênh truyền ion lithium tốc độ cao) và “Full-Spectrum Intelligent Thermal Management System” (hệ thống quản lý nhiệt thông minh toàn phổ). Những công nghệ này giúp giảm sinh nhiệt bên trong pin và tối ưu khả năng tản nhiệt, phù hợp với triết lý của BYD “an toàn là sự xa xỉ tối thượng của xe năng lượng mới".

Pin Blade thế hệ thứ 2 đã vượt qua một loạt bài kiểm tra an toàn vượt tiêu chuẩn quốc gia của Trung Quốc, qua đó giải tỏa những lo ngại của người tiêu dùng về độ an toàn của pin.

Song song với công nghệ pin mới, BYD cũng phát triển hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc.

Không chỉ mang lại tốc độ sạc chưa từng có, pin Blade thế hệ thứ 2 còn cho phép xe đạt quãng đường hơn 1.000 km, đồng thời nâng cao hơn nữa mức độ an toàn của xe điện, đại diện cho bước tiến mới trong đổi mới công nghệ pin động lực.

Song song với công nghệ pin mới, BYD cũng phát triển hệ thống sạc siêu nhanh FLASH Charging với công suất đầu ra 1.500 kW cho mỗi đầu sạc, thuộc nhóm công nghệ sạc công suất cao nhất hiện nay.

Hệ thống này được kết hợp với bộ lưu trữ năng lượng dung lượng lớn, giúp trạm sạc có thể cung cấp công suất cao mà không gây quá tải cho lưới điện địa phương. Theo BYD, đây là giải pháp giúp cân bằng giữa hiệu suất sạc và tính bền vững của hạ tầng năng lượng.