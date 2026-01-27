Hà Nội

Con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” diện áo dài tôn trọn khí chất nền nã

Con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” diện áo dài tôn trọn khí chất nền nã

Mới đây, Vân Tiny – con dâu của “ông trùm điện tử Sài Gòn” – thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh diện áo dài truyền thống với phong cách cổ điển.

Thiên Anh
Không cần phô trương hay tạo dáng cầu kỳ, vẻ đẹp của con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” Vân Tiny (tên thật Nguyễn Hải Vân) vẫn khiến người xem khó rời mắt bởi sự hài hòa giữa nhan sắc, trang phục và thần thái toát lên nét sang trọng, nền nã.
Trong bộ ảnh, Vân Tiny lựa chọn áo dài gam xanh non pha ánh vàng nhẹ, được dệt họa tiết tinh tế, mang hơi thở hoài cổ.
Phom dáng áo dài suông, tay dài, cổ cao vừa vặn giúp tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đồng thời giữ được vẻ kín đáo, trang nhã đúng tinh thần trang phục truyền thống. Điểm nhấn đặc biệt là chiếc mấn đội đầu cỡ lớn, kết hợp chuỗi ngọc trai buông nhẹ hai bên, tạo nên tổng thể mang đậm phong vị xưa.
Không gian chụp ảnh cũng góp phần làm nổi bật vẻ đẹp của Vân Tiny. Bối cảnh nhà gỗ, cầu thang cổ, cửa chạm khắc tinh xảo cùng ánh sáng dịu nhẹ khiến mỗi khung hình như một thước phim cổ trang.
Trong không gian ấy, hình ảnh Vân Tiny khoan thai tựa lan can gỗ, ngồi bên bậc thềm hay lặng lẽ bên bình hoa trắng càng làm tăng cảm giác trầm lắng, sang trọng.
Bên cạnh trang phục, cách lựa chọn phụ kiện của Vân Tiny cũng được đánh giá cao.
Vân Tiny khéo léo kết hợp vòng cổ hạt xanh, vòng tay ngọc và chiếc quạt gỗ nhỏ, tạo nên sự đồng điệu về màu sắc và chất liệu. Tất cả đều vừa đủ để làm nổi bật tổng thể, không gây cảm giác rườm rà hay phô trương.
Nhan sắc của Vân Tiny trong loạt ảnh cũng là điểm khiến nhiều người ngưỡng mộ. Gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng lối trang điểm nhẹ nhàng giúp cô toát lên vẻ đẹp dịu dàng, chuẩn mực. Mái tóc đen được búi gọn, để lộ phần mái mỏng trước trán, càng làm nổi bật đường nét gương mặt và ánh nhìn mềm mại.
Trên mạng xã hội, loạt ảnh nhanh chóng nhận về nhiều lời khen. Không ít người nhận xét rằng Vân Tiny sở hữu vẻ đẹp rất “hợp” với áo dài, mang nét đài các, nền nã đúng chất phụ nữ Á Đông. Bên cạnh đó, danh xưng con dâu “ông trùm điện tử Sài Gòn” cũng khiến công chúng thêm tò mò, song điều được nhắc đến nhiều nhất vẫn là gu thẩm mỹ tinh tế và cách cô lựa chọn hình ảnh kín đáo, sang trọng.
Trước đây, Vân Tiny từng được biết đến là người khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Thay vì xuất hiện ồn ào, cô thường gây chú ý bằng những hình ảnh chỉn chu, mang tính thẩm mỹ cao. Mỗi lần chia sẻ hình ảnh mới, Vân Tiny đều cho thấy sự đầu tư nghiêm túc về trang phục, bối cảnh và thần thái, tạo dấu ấn riêng không lẫn với nhiều gương mặt khác.
Thiên Anh
#Con dâu ông trùm điện tử Sài Gòn #Vân Tiny #Diện áo dài truyền thống #phong cách cổ điển #Nét đẹp nền nã #ông trùm điện tử

