Phạm Thoại xuống tóc ngắn manly, tập tành nuôi râu lún phún

Cộng đồng trẻ

Mới đây, Phạm Thoại bất ngờ gây chú ý khi chia sẻ loạt hình ảnh mới trên mạng xã hội.

Thiên Anh
Khác hẳn hình ảnh cầu kỳ, rực rỡ từng gắn liền với tên tuổi, nam TikToker Phạm Thoại xuất hiện với diện mạo hoàn toàn khác: tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt điểm thêm hàng râu lún phún và thần thái trầm lắng hơn.
Sự thay đổi này nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, khiến cộng đồng mạng không khỏi tò mò về “phiên bản” mới của Phạm Thoại.
Trong bộ ảnh lần này, Phạm Thoại lựa chọn trang phục vest đen lịch lãm, phom dáng chuẩn mực, tối giản phụ kiện. Tông màu trung tính cùng cách phối đồ gọn gàng giúp tổng thể toát lên vẻ trưởng thành, chững chạc. Kiểu tóc ngắn được tạo phồng nhẹ, kết hợp gọng kính mảnh và lối trang điểm tiết chế, càng nhấn mạnh nét nam tính, sắc sảo.
Đặc biệt, chi tiết nuôi râu—dù chỉ lún phún—lại trở thành điểm nhấn đắt giá, mang đến cảm giác điềm đạm, khác xa phong cách “đậm màu cá tính” trước đây.
Không ít người nhận xét rằng diện mạo mới giúp Phạm Thoại bộc lộ rõ đường nét gương mặt, tạo cảm giác cân đối và hài hòa hơn. Nếu như trước kia, anh thường xuất hiện với hình ảnh phá cách, nhiều lớp trang phục và phụ kiện nổi bật, thì nay mọi thứ được tiết chế tối đa. Chính sự giản lược này lại khiến tổng thể trở nên sang trọng, dễ tạo thiện cảm và phù hợp với nhiều bối cảnh khác nhau.
Sự thay đổi về ngoại hình của Phạm Thoại nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cư dân mạng.
Dưới phần bình luận, không ít ý kiến khen ngợi “giao diện mới” mang lại cảm giác điềm đạm, trưởng thành; thậm chí có người cho rằng phong cách này giúp anh “nâng tầm” hình ảnh cá nhân.
Bên cạnh đó, cũng có khán giả bày tỏ sự bất ngờ khi chứng kiến một Phạm Thoại ít phô trương hơn, nhưng lại cuốn hút theo cách rất riêng.
Đáng chú ý, màn “lột xác” lần này diễn ra sau quãng thời gian Phạm Thoại khá kín tiếng trên mạng xã hội. Vì vậy, nhiều người xem đây như một dấu mốc cho bước chuyển mình rõ rệt trong hình ảnh cá nhân của nam TikToker. Thay vì tập trung vào những xu hướng gây sốc, anh dường như đang hướng tới phong cách bền vững, trưởng thành và có chiều sâu hơn—một lựa chọn được đánh giá là phù hợp với giai đoạn mới trong sự nghiệp.
Từ câu chuyện thay đổi ngoại hình của Phạm Thoại, có thể thấy xu hướng “tối giản để nổi bật” đang ngày càng được ưa chuộng. Chỉ cần vài chi tiết như kiểu tóc, trang phục hay râu quai nón được chăm chút đúng mực, hình ảnh cá nhân đã có thể thay đổi đáng kể. Với Phạm Thoại, sự lạ lẫm ban đầu nhanh chóng chuyển thành thiện cảm, chứng minh rằng đôi khi, một bước đi khác biệt nhưng tiết chế lại chính là chìa khóa tạo dấu ấn.
#Phạm Thoại xuống tóc #Nuôi râu phong cách manly #Ảnh mới trên mạng xã hội #Thay đổi diện mạo nghệ sĩ #Xu hướng làm đẹp của sao #Phạm Thoại

