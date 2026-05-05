Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Kho tri thức

'Võ công cao cường' của loài khỉ nhỏ nhất châu Phi, 1 kg mỗi con

Giữa những khu rừng rậm rạp Trung Phi, tồn tại một loài linh trưởng nhỏ bé nhưng vô cùng nhanh nhẹn.

T.B (tổng hợp)

Khỉ choắt Angola, tên khoa học Miopithecus talapoin, là một trong những loài khỉ nhỏ nhất trong họ khỉ Cựu Thế Giới. Chúng sinh sống chủ yếu tại các khu rừng ven sông ở châu Phi, đặc biệt là khu vực Trung Phi như Angola và CHDC Congo. Với trọng lượng chỉ khoảng 1–1,5 kg và thân hình gọn nhẹ, loài khỉ này nổi bật bởi sự linh hoạt và khả năng thích nghi tuyệt vời với môi trường sống gần nước.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Điểm dễ nhận biết của Miopithecus talapoin là khuôn mặt nhỏ với đôi mắt to tròn đầy biểu cảm, bộ lông mịn màu xám xanh ở lưng và sáng hơn ở phần bụng. Dù có kích thước khiêm tốn, chúng lại sống trong những đàn lớn, đôi khi lên tới hàng trăm cá thể. Sự đoàn kết này giúp chúng tăng khả năng phòng vệ trước các loài săn mồi như chim săn hay rắn lớn. Khi gặp nguy hiểm, cả đàn có thể nhanh chóng di chuyển qua tán cây hoặc nhảy xuống nước để lẩn trốn - một kỹ năng hiếm thấy ở loài khỉ.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Khỉ choắt Angola có chế độ ăn khá đa dạng, bao gồm trái cây, hạt, côn trùng và đôi khi cả động vật nhỏ. Chúng thường kiếm ăn vào ban ngày và nghỉ ngơi trên các cành cây cao vào ban đêm. Đặc biệt, loài này có tập tính gắn bó chặt chẽ với môi trường ven sông, nơi cung cấp nguồn thức ăn phong phú và cũng là “lối thoát hiểm” hiệu quả khi bị đe dọa.

Ảnh: Wikimedia Commons.

Không giống nhiều loài linh trưởng lớn, Miopithecus talapoin ít khi thể hiện hành vi hung hăng. Thay vào đó, chúng giao tiếp bằng những âm thanh nhỏ, cử chỉ và biểu cảm khuôn mặt tinh tế. Sự tương tác xã hội trong đàn khá phức tạp, với các mối quan hệ gắn kết giúp duy trì trật tự và sự ổn định của nhóm.

Tuy chưa bị đe dọa nghiêm trọng, khỉ choắt Angola vẫn phải đối mặt với nguy cơ mất môi trường sống do nạn phá rừng và mở rộng nông nghiệp. Việc bảo tồn những khu rừng ven sông tại Trung Phi vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì sự tồn tại của loài linh trưởng nhỏ bé nhưng độc đáo này.

Nhìn chung, khỉ choắt Angola là minh chứng cho sự đa dạng phong phú của thế giới linh trưởng, nơi ngay cả những sinh vật nhỏ bé nhất cũng sở hữu những khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc và một đời sống xã hội đầy thú vị.

Loài hoa khổng lồ có hình dáng như vương miện từng xuất hiện từ hàng trăm triệu năm trước
#Loài khỉ nhỏ nhất châu Phi #Khỉ Angola và đặc điểm nhận diện #Hành vi và tập tính của khỉ Angola #Tương tác xã hội của khỉ Angola

Bài liên quan

Kho tri thức

Tận mục loài ốc mượn hồn sống trên cạn kỳ lạ bậc nhất thế giới

Trên những bãi cát nhiệt đới châu Mỹ có một sinh vật nhỏ bé sống bằng cách “mượn nhà” mang câu chuyện sinh tồn đầy kỳ thú.

Loài ốc mượn hồn Caribbean, tên khoa học Coenobita clypeatus, là một đại diện tiêu biểu của nhóm ốc mượn hồn sống trên cạn. Dù thường bị nhầm là ốc, thực chất chúng gần gũi với cua và thuộc lớp giáp xác. Điều khiến chúng nổi bật chính là tập tính sử dụng vỏ của các loài ốc biển khác làm “ngôi nhà di động” để bảo vệ phần bụng mềm yếu của mình. Khi lớn lên, chúng phải tìm một chiếc vỏ mới phù hợp hơn, và đôi khi việc “đổi nhà” này diễn ra theo kiểu dây chuyền, một con tìm được vỏ lớn hơn, bỏ lại vỏ cũ cho con khác nhỏ hơn.

Xem chi tiết

Kho tri thức

Loại đậu nhỏ bé là 'lá chắn thầm lặng' cho hệ mạch máu

Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Một loại đậu từ lâu đã xuất hiện trong bữa ăn truyền thống, nhưng giá trị thật sự của nó thường bị đánh giá thấp. Không chỉ là nguồn tinh bột thực vật, đậu đen còn cung cấp protein, chất xơ, khoáng chất và nhiều hợp chất sinh học có lợi cho chuyển hóa.

Kiểm soát đường huyết sau ăn

Xem chi tiết

Kho tri thức

Con vật trông như thỏ lai linh dương, chỉ sống ở sa mạc châu Mỹ

Giữa những vùng sa mạc nóng bỏng Bắc Mỹ, có một sinh vật kỳ lạ vừa chạy nhanh vừa sở hữu cơ chế tản nhiệt như máy điều hòa tự nhiên.

Thỏ linh dương (Lepus alleni) là một loài thỏ rừng đặc trưng của các vùng sa mạc và bán sa mạc ở Mỹ và Mexico. Cái tên “linh dương” không phải ngẫu nhiên, với đôi chân dài, cơ thể thon gọn và khả năng chạy nhanh, nó trông giống một phiên bản thu nhỏ của các loài thú móng guốc hơn là một chú thỏ quen thuộc.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

KIẾN THỨC CẦN BIẾT

Tin mới