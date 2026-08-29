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Doanh nghiệp

Vinhomes khởi công khu đô thị đa mục tiêu hơn 600 hécta tại Hà Nội

Công ty Cổ phần Vinhomes khởi công Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu quy mô hơn 600 ha tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng, Hà Nội.

PV

Dự án góp phần bổ sung nguồn cung nhà ở cho thị trường, tạo quỹ nhà phục vụ tái định cư, nhà ở xã hội và nhà ở thương mại, qua đó đồng hành cùng Chính phủ và thành phố Hà Nội trong chiến lược phát triển nhà ở, chỉnh trang và phát triển đô thị.

Lễ khởi công dự án diễn ra trong khuôn khổ chương trình Lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu kỷ niệm 81 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026) trên địa bàn thành phố Hà Nội tổ chức chiều ngày 28/08/2026.

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Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội và các chủ đầu tư thực hiện nghi lễ khởi công, khánh thành các dự án, công trình tiêu biểu trên địa bàn.

Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng do Công ty Cổ phần Vinhomes là chủ đầu tư, có quy mô hơn 600 ha, tổng vốn đầu tư khoảng 111.137 tỷ đồng. Dự án tọa lạc tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô, kết nối với trục không gian Quốc lộ 1A, thuộc khu vực đang được đầu tư mạnh mẽ về hạ tầng và mở rộng không gian phát triển.

Khi hoàn thành, dự kiến vào năm 2030, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu an cư cho hơn 105.000 người, thuộc nhóm khu đô thị đa mục tiêu có quy mô lớn bậc nhất tại Hà Nội. Cộng hưởng với các công trình hạ tầng trọng điểm như mở rộng trục không gian Quốc lộ 1A quy mô 16 làn xe, tuyến đường sắt đô thị số 1 đoạn Ngọc Hồi – trung tâm Hà Nội, khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng tạo động lực phát triển cho khu vực phía Nam Hà Nội, nâng cao chất lượng sống và góp phần hình thành cực tăng trưởng mới của Thủ đô.

Được phát triển bởi Vinhomes – nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, dự án khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh và xã Tam Hưng được quy hoạch đồng bộ với đa dạng loại hình nhà ở cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và dịch vụ, hướng tới hình thành một cộng đồng dân cư hiện đại và bền vững.

Trong đó, quỹ nhà tái định cư góp phần phục vụ công tác giải phóng mặt bằng cho các công trình, dự án trọng điểm; nhà ở xã hội đáp ứng nhu cầu của các nhóm đối tượng theo chính sách; trong khi nhà ở thương mại cung cấp thêm lựa chọn an cư cho người dân Thủ đô và khu vực lân cận.

Ngày 25/5/2026, UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 2636/QĐ-UBND phê duyệt đề án Khu đô thị đa mục tiêu trên địa bàn Thành phố. Theo đề án, các khu đô thị được định hướng phân bổ tại 8 hướng, gắn với 9 trục động lực phát triển của Thủ đô, ưu tiên bố trí gần các hành lang giao thông chính và đầu mối giao thông công cộng. Các khu đô thị được định hướng phát triển đầy đủ các chức năng giáo dục, y tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa – thể thao và không gian làm việc, hướng tới mô hình “sinh sống – làm việc – hưởng tiện ích tại chỗ”, tạo lập sinh kế và bảo đảm chất lượng sống lâu dài cho người dân.

Việc tham gia phát triển Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng thể hiện vai trò tiên phong của Vinhomes trong việc đồng hành cùng Chính phủ và các địa phương thực hiện các mục tiêu phát triển nhà ở. Với uy tín, năng lực triển khai và vận hành các đại đô thị trên cả nước, Vinhomes hướng tới phát huy thế mạnh về quy hoạch, phát triển hạ tầng và tiện ích sống để góp phần hiện thực hóa các định hướng phát triển đô thị trong giai đoạn mới.

Trước đó, hưởng ứng các chủ trương, chương trình phát triển nhà ở của Chính phủ, Vinhomes đã tham gia phát triển nhiều loại hình sản phẩm, từ nhà ở thương mại đến nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê. Việc tiếp tục triển khai Khu đô thị đa mục tiêu tại xã Bình Minh, xã Tam Hưng khẳng định định hướng nhất quán của doanh nghiệp trong việc mở rộng nguồn cung nhà ở tại các phân khúc, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và đóng góp vào sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản./.

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