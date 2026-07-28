Truyền thông quốc tế: Vinhomes là đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới

Trong cuộc chuyển dịch của đô thị toàn cầu, Vinhomes được truyền thông quốc tế nhắc đến như một “đại diện tiêu biểu cho tư duy phát triển đô thị thế hệ mới”.

Những đánh giá này nhấn mạnh ba năng lực cốt lõi của nhà phát triển bất động sản số 1 Việt Nam: khả năng kiến tạo các hệ sinh thái hoàn chỉnh, theo đuổi tầm nhìn quy hoạch nhiều thập kỷ trên nền tảng quỹ đất chiến lược, và tiên phong phát triển những mô hình đô thị ESG++.

"Nếu phải chọn một thương hiệu bất động sản có độ nhận diện cao nhất tại Việt Nam, đó chắc chắn là Vinhomes. Họ luôn thực hiện đúng những gì đã cam kết và sở hữu năng lực triển khai các đại dự án ở quy mô toàn quốc - điều mà rất ít chủ đầu tư có thể làm được”, hãng tin Associated Press (Mỹ) trích dẫn nhận định của ông Marc Townsend, Cố vấn cấp cao tại Arcadia Consulting Vietnam, khi phân tích về sức hút ngày càng lớn của Vinhomes đối với nhà đầu tư toàn cầu.

Năng lực kiến tạo và vận hành đô thị mà rất ít doanh nghiệp có thể sở hữu

Theo AP, thị trường bất động sản thế giới đang chứng kiến một cuộc dịch chuyển sâu sắc của dòng vốn. Sau nhiều chu kỳ tăng trưởng, các tổ chức đầu tư không còn tìm kiếm những dự án có khả năng tạo lợi nhuận ngắn hạn. Họ ưu tiên những doanh nghiệp đủ năng lực kiến tạo các cộng đồng bền vững và duy trì giá trị tài sản trong nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh ấy, AP nhìn nhận Vinhomes như một trong số ít doanh nghiệp đã vượt qua tư duy phát triển bất động sản truyền thống để bước sang một cấp độ cao hơn. Đó là tạo ra các đại đô thị và siêu đô thị như một hệ sinh thái hoàn chỉnh.

Khác với mô hình phát triển nhà ở truyền thống, tại các dự án Vinhomes, nhà ở được tích hợp cùng giáo dục, y tế, thương mại, giao thông, giải trí và hạ tầng công cộng. Hệ sinh thái Vingroup với Vincom, Vinmec, Vinschool, VinUni, VinBus, V-GREEN, VinWonders, Vinpearl hay GSM tiếp tục tạo nên năng lực vận hành mà rất ít doanh nghiệp bất động sản trên thế giới có thể sở hữu.

Tại các dự án Vinhomes, nhà ở được tích hợp cùng giáo dục, y tế, thương mại, giao thông, giải trí và hạ tầng công cộng

Đến nay, Vinhomes đang quản lý và vận hành 32 khu đô thị tại 8 tỉnh thành, phục vụ hàng trăm nghìn cư dân với hệ thống tiêu chuẩn quản lý cao trên toàn quốc. Đây được xem là minh chứng rõ ràng cho năng lực chuẩn hóa và nhân rộng mô hình phát triển đô thị ở quy mô quốc gia.

Đó cũng là lý do AP đánh giá Vinhomes “không chỉ sở hữu năng lực phát triển dự án, mà còn có năng lực vận hành đô thị”, yếu tố ngày càng trở thành thước đo quan trọng đối với các dòng vốn đầu tư dài hạn.

Tư duy quy hoạch với tầm nhìn nhiều thế hệ

Nếu AP đánh giá cao năng lực phát triển và vận hành các đại đô thị của Vinhomes thì Yahoo Finance lại nhìn thấy một giá trị ở tầm cao hơn. Đó là tư duy quy hoạch mang tầm chiến lược quốc gia.

Theo chuyên trang tài chính này, quỹ đất hơn 295 triệu m² của Vinhomes là nguồn lực để doanh nghiệp theo đuổi những quy hoạch có tầm nhìn nhiều thế hệ.

“Vinhomes lựa chọn đồng hành cùng những hành lang tăng trưởng mới của Việt Nam, quy tụ hạ tầng giao thông, logistics, công nghiệp, du lịch và đô thị hóa. Mỗi dự án vì thế không chỉ mở rộng không gian sống mà còn góp phần tái định hình cấu trúc phát triển của cả một vùng kinh tế”, Yahoo Finance nhấn mạnh.

Hơn 2.500 ha rừng, mặt nước và cảnh quan sinh thái trở thành một phần của hạ tầng của siêu đô thị Vinhomes Global Gate Hạ Long

Yahoo Finance lấy Vinhomes Global Gate Hạ Long làm ví dụ tiêu biểu. Siêu đô thị hơn 6.200 ha được ví như một "Hà Nội mới" bên Vịnh Hạ Long. Ở đó, con người có thể sinh sống, làm việc, học tập, đầu tư, nghỉ dưỡng và tận hưởng kỳ quan thiên nhiên của thế giới. Hệ thống trung tâm tài chính, khách sạn quốc tế, sân golf, bến du thuyền, trường học, bệnh viện cùng mạng lưới hạ tầng giao thông tốc độ cao đều được đặt trong một quy hoạch thống nhất.

“Điều thú vị và nổi bật nhất là yếu tố thiên nhiên được đặc biệt coi trọng”, Yahoo Finance nhận xét. Tại Vinhomes Global Gate Hạ Long, hơn 2.500 ha rừng, mặt nước và cảnh quan sinh thái trở thành một phần của hạ tầng đô thị, kết hợp những chuẩn mực phát triển bất động sản của thế giới với giá trị xanh, bền vững.

Thiên nhiên trở thành nền móng của những thành phố tương lai

Giải mã việc Vinhomes ngày càng nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế, trang The Manila Times (Philippines) cho rằng doanh nghiệp của Việt Nam đã đưa ra được câu trả lời cho câu hỏi: “Một thành phố cần được kiến tạo như thế nào để vẫn có thể phát triển sau 50 hay 100 năm nữa?”

Trước đó, trong nhiều thập kỷ, các thành phố được xây dựng theo một công thức quen thuộc: mở rộng nhà ở, bổ sung hạ tầng rồi thích ứng với các vấn đề môi trường phát sinh sau đó. Ngày nay, sức ép của biến đổi khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và áp lực cạnh tranh toàn cầu khiến cách tiếp cận này bộc lộ nhiều giới hạn.

Vinhomes Green Paradise tiên phong theo đuổi mô hình ESG++

Theo The Manila Times, câu trả lời của Vinhomes được kết tinh trong mô hình ESG++. ESG truyền thống hướng tới giảm thiểu tác động tiêu cực lên môi trường. Còn ESG++ đặt ra hai mục tiêu cao hơn: tái tạo những hệ sinh thái tự nhiên và xây dựng các đô thị đủ khả năng thích ứng trước những biến đổi của tương lai.

Một minh chứng rõ nét cho tầm nhìn ấy chính là Vinhomes Green Paradise Cần Giờ. Được kiến tạo bên cạnh Khu Dự trữ sinh quyển rừng ngập mặn Cần Giờ - "lá phổi xanh" của TP.HCM, siêu đô thị biển quy mô 2.870 ha tiên phong mô hình ESG++ đã mở ra một không gian sống hoàn toàn mới cho các công dân toàn cầu.

Ở đó, Vinhomes coi thiên nhiên là nền tảng của quy hoạch, hướng tới xây dựng một siêu đô thị đủ khả năng thích ứng, tái tạo và gia tăng giá trị theo thời gian. Đây cũng là lý do Vinhomes Green Paradise được công nhận là ứng viên chính thức đầu tiên của chiến dịch bầu chọn “7 Kỳ quan Đô thị Tương lai” do New7Wonders phát động.

Nhận xét về hành trình này, ông Jean-Paul de la Fuente, Giám đốc Tổ chức New7Wonders, cho rằng Việt Nam đang trải qua "một bước chuyển mình mang tính đột phá" trong quá trình định hình bản sắc và nâng tầm vị thế quốc gia trên trường quốc tế. Theo ông, những dự án do Vinhomes kiến tạo, như Vinhomes Green Paradise, đang giúp Việt Nam “mạnh mẽ góp tiếng nói vào cuộc đối thoại toàn cầu để tìm ra dáng dấp của các đô thị tương lai”.