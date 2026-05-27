Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan

Chiều 27/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Thái Lan, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani và dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Người.

Theo Nguyễn Hạnh Nguyên/Nhân dân

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam dâng hương, dâng hoa tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh ở tỉnh Udon Thani (Thái Lan). (Ảnh: TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng các đại biểu thành kính dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân công lao vô cùng to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nguyện nỗ lực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người; không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống .

Tham quan Khu di tích, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm ghi sổ lưu bút bày tỏ xúc động được đến thăm nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống và làm việc; đánh giá cao những nỗ lực, tâm huyết của cộng đồng người Việt Nam trong việc giữ gìn, tôn tạo khu di tích và luôn đoàn kết hướng về cội nguồn, giữ gìn tiếng Việt, bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Thái Lan. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định, Khu di tích không chỉ là địa chỉ lịch sử và văn hóa có ý nghĩa thiêng liêng đối với cộng đồng người Việt Nam ở Thái Lan, mà còn là biểu tượng sinh động của tình cảm gắn bó giữa hai dân tộc trong suốt nhiều thập kỷ qua.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trồng cây lưu niệm trong khuôn viên khu di tích; tặng Ban Quản lý Khu di tích những cuốn sách, tư liệu… về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại tỉnh Udon Thani lưu giữ ký ức về những năm tháng Người sống và hoạt động cách mạng trên đất Thái Lan từ năm 1928-1929. Khu di tích có diện tích 11.200m2, gồm khu Nhà Bác Hồ, Nhà đa năng, cảnh quan vườn cây và khu mở rộng. Nơi đây tái hiện không gian sinh hoạt giản dị của Chủ tịch Hồ Chí Minh với ngôi nhà gỗ truyền thống cùng các vật dụng đơn sơ. Tại đây còn lưu giữ nhiều hình ảnh, tài liệu lịch sử về quá trình di cư của cộng đồng người Việt Nam.

Hiện, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục được xây dựng mở rộng, trở thành trung tâm học tập lịch sử và bảo tàng với sự đóng góp, gìn giữ của cộng đồng người Việt Nam tại địa phương, thể hiện tấm lòng của bà con kiều bào với Chủ tịch Hồ Chí Minh, với quê hương Việt Nam. Mỗi năm, Khu di tích đón hàng chục nghìn khách đến tham quan, trong đó nhiều đoàn từ Việt Nam sang, nhất là vào dịp kỷ niệm Ngày sinh của Bác.

nhandan.vn
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Tổng thống Singapore Tharman Shanmugaratnam ngày 12-5-2025. Ảnh: TTXVN.
Chủ động nhận diện, ngăn chặn tin giả trên không gian mạng

Các chuyên gia cảnh báo tin giả và thông tin xấu độc trên không gian mạng đang tác động mạnh đến nhận thức xã hội, đặc biệt là giới trẻ, đồng thời nhấn mạnh cần kết hợp giữa hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ và lan tỏa thông tin tích cực để ngăn chặn hiệu quả.

Phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới

“Yêu cầu cấp thiết hiện nay là phải xác định rõ mục tiêu phát triển nghiên cứu khoa học cơ bản trong giai đoạn mới, bảo đảm vừa xử lý các điểm nghẽn trước mắt, vừa kiến tạo nền tảng tri thức lâu dài cho phát triển nhanh, bền vững đất nước”, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh.