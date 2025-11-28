Hà Nội

Du lịch

Việt Nam lọt top điểm đến mùa đông lý tưởng cho du khách yêu ẩm thực

Việt Nam được Time Out xếp hạng điểm đến mùa Đông lý tưởng cho tín đồ ẩm thực, với món ngon đường phố, quán ăn truyền thống và nhà hàng cao cấp.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mùa Đông này, Việt Nam một lần nữa khiến du khách quốc tế say lòng khi được tạp chí Time Out (Anh) bình chọn là “Best for food” – điểm đến mùa Đông lý tưởng cho những ai yêu ẩm thực.

viet-nam.jpg
Hồ Gươm, Hà Nội. Ảnh Vu Dang Khoa

Tạp chí đánh giá cao sự đa dạng và bản sắc riêng biệt của các món ăn Việt, cùng với khả năng dễ tiếp cận, chi phí hợp lý và trải nghiệm từ quán vỉa hè giản dị đến nhà hàng cao cấp. Giai đoạn từ tháng Mười đến tháng Hai năm sau được giới chuyên gia khuyên là thời gian hoàn hảo để khám phá dải đất hình chữ S.

Những điểm đến ẩm thực không thể bỏ qua

Hà Nội, Hội An và Thành phố Hồ Chí Minh là những địa điểm nổi bật cho hành trình khám phá ẩm thực mùa Đông. Thủ đô Hà Nội cuốn hút du khách bởi những con phố cổ, quán cà phê jazz nhỏ xinh và ẩm thực đường phố phong phú. Một bát phở nghi ngút khói, nóng hổi giữa tiết trời se lạnh, khiến du khách cảm nhận trọn vẹn hương vị truyền thống Việt Nam.

pho-ha-noi.jpg
Phở Hà Nội - Món ăn đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Ảnh dulich

Phở Hà Nội nhiều lần được CNN gọi là “món súp ngon nhất thế giới”, còn Lonely Planet xếp vào danh sách “50 món ăn phải thử một lần trong đời”. Ngoài ra, bún thang, bún mọc, bún bò hay bún cá cũng là những món ăn mang đậm hồn Việt, được du khách quốc tế yêu thích.

Hội An mùa Đông lại là câu chuyện khác, với những con phố cổ yên bình, ánh đèn lồng lung linh và món Cao Lầu đặc trưng. Tại đây, du khách vừa thưởng thức hương vị truyền thống, vừa được trải nghiệm không gian cổ kính, trầm mặc mà vẫn đầy quyến rũ.

mon-cao-lau.jpg
Món Cao Lầu đặc sản Hội An. Ảnh Internet

Còn Thành phố Hồ Chí Minh mang đến trải nghiệm sôi động về đêm, với các nhà hàng, quán cà phê và món ăn đường phố đa dạng. Sự hòa quyện giữa nhịp sống hiện đại và nền ẩm thực truyền thống khiến nơi đây trở thành điểm đến mùa Đông lý tưởng cho những tín đồ thích khám phá văn hóa và trải nghiệm đô thị.

Trải nghiệm mùa Đông độc đáo

Bên cạnh những món ăn mặn, mùa Đông Hà Nội còn níu chân du khách bởi các món tráng miệng nóng như bánh trôi tàu, chè sắn hay chè bà cốt. CNN từng giới thiệu bánh trôi tàu là một trong “những món tráng miệng mùa Đông độc đáo của châu Á”, kết hợp vị ấm của gừng với độ mềm dẻo của bột nếp, tạo cảm giác như “một cái ôm nhỏ giữa ngày lạnh giá”. Chè sắn, chè bà cốt cũng mang đến hương vị ngọt thanh, dễ chịu, khiến bất cứ ai thưởng thức đều cảm nhận được sự ấm áp giữa tiết trời lạnh giá.

banh-troi-tau1.jpg
Bánh trôi tàu món ăn hút du khách ngày đông Hà Nội. Ảnh Internet

Du khách đến Việt Nam mùa Đông không chỉ được nếm trọn những món ăn khó quên, mà còn được hòa mình vào nhịp sống đặc trưng từng vùng miền, từ phố cổ Hà Nội, phố đèn lồng Hội An đến những con đường sôi động ở TP. Hồ Chí Minh. Mỗi địa điểm, mỗi món ăn là một trải nghiệm, một câu chuyện riêng, khiến hành trình mùa Đông trở nên trọn vẹn và đáng nhớ.

Với hương vị khó quên, chi phí hợp lý và sự đa dạng trải nghiệm, Việt Nam mùa Đông thực sự là điểm chạm cảm xúc khác biệt, níu chân du khách quốc tế yêu ẩm thực. Đây là hành trình vừa thưởng thức món ngon, vừa khám phá văn hóa, thiên nhiên và con người Việt Nam – một trải nghiệm mùa Đông đậm chất riêng, khiến bất cứ ai một lần đến đều muốn trở lại.

