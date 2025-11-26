Hà Nội

Du lịch

Phố ốc Vĩnh Khánh có gì hấp dẫn khiến du khách quốc tế mê mẩn?

Phố ốc Vĩnh Khánh (TP HCM) lọt top 10 con đường hấp dẫn nhất thế giới, nổi bật nhờ hải sản tươi sống, âm nhạc đường phố và nhịp sống bản địa.

Vân Giang (Tổng hợp)

Mới đây, phố ốc Vĩnh Khánh phường Khánh Hội, (quận 4 cũ, TP HCM) bất ngờ xuất hiện trong danh sách “31 con đường hấp dẫn nhất thế giới 2025” do tạp chí Time Out bình chọn. Đây là bảng xếp hạng hội tụ những con đường nổi bật nhờ ẩm thực, văn hóa, nhịp sống địa phương và tinh thần cộng đồng, dựa trên 5 tiêu chí: đồ ăn, đồ uống, văn hóa, sự sôi động và tính gắn kết xã hội.

pho-am-thuc3.jpg
Ảnh Viet Travel

Trong danh sách năm nay, những cái tên quen thuộc gắn liền lịch sử và văn hóa lâu đời như Rua do Senado (Brazil), phố Orange (Nhật Bản) hay Rua do Bonjardim (Bồ Đào Nha) dẫn đầu. Giữa các con phố quốc tế đầy màu sắc, Vĩnh Khánh trở thành điểm nhấn bất ngờ với du khách quốc tế, dù đối với người Sài Gòn, nơi đây đã quen thuộc từ nhiều năm nay.

Time Out mô tả Vĩnh Khánh là “linh hồn của khu vực”, được công nhận là phố ẩm thực từ năm 2018. Băng qua cầu Calmette từ khu trung tâm hiện đại Nguyễn Thái Bình, du khách bước vào quận 4 nơi từng được mệnh danh là khu vực “khét tiếng” của Sài Gòn xưa. Ngày nay, với kênh rạch bao quanh, Vĩnh Khánh đã trở thành điểm đến nhộn nhịp, nổi bật với những quán hải sản san sát, kéo dài khoảng 1 km.

pho-am-thuc.jpg
Ảnh Báo Vietnamplus

Hàng chục quán ốc, quán nhậu và quán bia rộn ràng xuyên đêm, từ giới trẻ, dân văn phòng đến khách du lịch quốc tế đều tìm đến để thưởng thức hải sản tươi sống. Không chỉ là nơi ăn uống, phố còn tràn ngập âm thanh và nhịp sống đặc trưng: tiếng chảo xèo xèo, ly chạm nhau, nhạc đường phố và tiếng rao của người bán hàng rong hòa quyện thành một bản hòa ca sống động, khiến bất kỳ ai ghé thăm cũng khó quên.

Những quán ốc nổi tiếng góp phần đưa thương hiệu Vĩnh Khánh ra tầm quốc tế, trong đó có Ốc Oanh – quán xuất hiện trong danh sách Michelin Guide 2024, được gợi ý là điểm dừng đầu tiên khi đến TPHCM.

pho-am-thuc2.jpg
Ảnh Vietnam Travel

Ốc Đạo cũng thu hút thực khách với món “răng bạch tuộc chiên bơ” độc đáo, trong khi Ốc Vũ nổi bật với không gian sôi động và mở xuyên đêm, phục vụ du khách từ tối đến tận 6 giờ sáng hôm sau. Sau bữa ăn đêm, du khách có thể ghé chợ Xóm Chiếu từ sáng sớm, thưởng thức cà phê, chè trái cây hay dừa non giữa nhịp sống bình dị nhưng cuốn hút của Sài Gòn.

Việc Vĩnh Khánh lọt top “31 con đường hấp dẫn nhất thế giới” khẳng định sức hút đặc biệt của du lịch đường phố Việt Nam. Không phải những công trình kiến trúc nguy nga hay dịch vụ sang trọng, mà chính đời sống thường nhật – các quán xép chen chúc, âm nhạc ngẫu hứng, món ăn dân dã – lại khiến du khách tò mò và muốn khám phá.

Với sự ghi nhận này, Vĩnh Khánh không chỉ là “đặc sản” riêng của người Sài Gòn mà còn trở thành biểu tượng mới của văn hóa ẩm thực đường phố Việt Nam trên bản đồ thế giới, mở ra cơ hội để du lịch Việt Nam lan tỏa sức hấp dẫn từ những trải nghiệm đời thường nhưng giàu bản sắc.

