Hòa mình vào không khí Noel lung linh tại các xóm đạo nổi bật TP HCM

Du lịch

Hòa mình vào không khí Noel lung linh tại các xóm đạo nổi bật TP HCM

Hàng loạt xóm đạo tại TP HCM khoác áo lung linh đón Giáng sinh, trở thành điểm check-in lý tưởng, nơi du khách và người dân hòa mình vào không khí lễ hội ấm áp.

Vân Giang (Tổng hợp)
Những ngày cuối năm, các xóm đạo ở TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dọc các tuyến đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), không khí Noel len lỏi vào từng con hẻm, nơi những ngôi nhà, hang đá, cây thông được trang trí công phu, rực rỡ ánh đèn. Ảnh Báo Tiền phong
Những ngày cuối năm, các xóm đạo ở TP HCM trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Dọc các tuyến đường Thống Nhất, Phạm Văn Chiêu, Lê Đức Thọ (quận Gò Vấp cũ), không khí Noel len lỏi vào từng con hẻm, nơi những ngôi nhà, hang đá, cây thông được trang trí công phu, rực rỡ ánh đèn. Ảnh Báo Tiền phong
Hàng trăm dây đèn màu, ngôi sao đủ kích cỡ phủ kín các con phố, tạo nên một bức tranh lung linh, ấm áp giữa lòng thành phố. Ảnh Báo Tiền phong
Hàng trăm dây đèn màu, ngôi sao đủ kích cỡ phủ kín các con phố, tạo nên một bức tranh lung linh, ấm áp giữa lòng thành phố. Ảnh Báo Tiền phong
Mỗi xóm đạo như khoác lên mình chiếc áo mới: các tiểu cảnh hang đá tái hiện cảnh Chúa ra đời, cây thông Noel được trang trí cầu kỳ với đèn led, quả châu, dây kim tuyến lấp lánh. Ảnh Báo Tiền phong
Mỗi xóm đạo như khoác lên mình chiếc áo mới: các tiểu cảnh hang đá tái hiện cảnh Chúa ra đời, cây thông Noel được trang trí cầu kỳ với đèn led, quả châu, dây kim tuyến lấp lánh. Ảnh Báo Tiền phong
. Du khách khi bước chân vào đây dễ dàng bị cuốn hút bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và nhịp sống hiện đại của TP HCM. Ảnh Phạm Thế Hiển
. Du khách khi bước chân vào đây dễ dàng bị cuốn hút bởi sự kết hợp hài hòa giữa nét truyền thống và nhịp sống hiện đại của TP HCM. Ảnh Phạm Thế Hiển
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, xóm đạo mùa Giáng sinh còn trở thành địa điểm chụp ảnh “siêu hot”. Ảnh Phạm Thế Hiển
Không chỉ là nơi sinh hoạt tín ngưỡng, xóm đạo mùa Giáng sinh còn trở thành địa điểm chụp ảnh “siêu hot”. Ảnh Phạm Thế Hiển
Những con hẻm nhỏ rực sáng ánh đèn, góc hang đá tinh xảo hay cây thông Noel cao lớn đều là background lý tưởng cho du khách và giới trẻ. Các tiểu thương quanh khu vực cũng tranh thủ bán quà lưu niệm, đồ trang trí Noel, tạo nên không khí lễ hội sôi động. Ảnh Phạm Thế Hiển
Những con hẻm nhỏ rực sáng ánh đèn, góc hang đá tinh xảo hay cây thông Noel cao lớn đều là background lý tưởng cho du khách và giới trẻ. Các tiểu thương quanh khu vực cũng tranh thủ bán quà lưu niệm, đồ trang trí Noel, tạo nên không khí lễ hội sôi động. Ảnh Phạm Thế Hiển
Một du khách chia sẻ: “Đến xóm đạo dịp Giáng sinh, mình vừa được hòa vào không khí lễ hội, vừa có thể check-in những bức ảnh đẹp lung linh. Cảm giác như cả con phố cùng nhau đón chào mùa lễ, rất ấm áp.” Ảnh Phạm Thế Hiển
Một du khách chia sẻ: “Đến xóm đạo dịp Giáng sinh, mình vừa được hòa vào không khí lễ hội, vừa có thể check-in những bức ảnh đẹp lung linh. Cảm giác như cả con phố cùng nhau đón chào mùa lễ, rất ấm áp.” Ảnh Phạm Thế Hiển
Mùa Giáng sinh ở TP HCM không chỉ là dịp để các xóm đạo khoe sắc, mà còn mở ra không gian để người dân và du khách cùng dừng chân, thưởng thức vẻ đẹp lung linh, an lành. Ảnh Phạm Thế Hiển
Mùa Giáng sinh ở TP HCM không chỉ là dịp để các xóm đạo khoe sắc, mà còn mở ra không gian để người dân và du khách cùng dừng chân, thưởng thức vẻ đẹp lung linh, an lành. Ảnh Phạm Thế Hiển
Trong bối cảnh nhịp sống hối hả, những con phố ánh sáng này trở thành nơi để mọi người tạm gác lại bộn bề, tận hưởng giây phút thư giãn, chụp ảnh kỷ niệm và sẻ chia niềm vui cuối năm. Ảnh Phạm Thế Hiển
Trong bối cảnh nhịp sống hối hả, những con phố ánh sáng này trở thành nơi để mọi người tạm gác lại bộn bề, tận hưởng giây phút thư giãn, chụp ảnh kỷ niệm và sẻ chia niềm vui cuối năm. Ảnh Phạm Thế Hiển
Các xóm đạo khu vực như xóm đạo Nghĩa Phát (phường Tân Hòa), khu xóm đạo Từ Đức (phường Thủ Đức), xóm đạo Thái Bình, giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông)... cũng đồng loạt lên đèn, mỗi nơi lại có nét đặc trưng riêng. Một số địa điểm kết hợp các hoạt động âm nhạc, trình diễn nhỏ hoặc trò chơi dành cho trẻ em, khiến không khí Giáng sinh thêm phần sống động. Ảnh Phạm Thế Hiển
Các xóm đạo khu vực như xóm đạo Nghĩa Phát (phường Tân Hòa), khu xóm đạo Từ Đức (phường Thủ Đức), xóm đạo Thái Bình, giáo xứ Hợp An (phường An Hội Đông)... cũng đồng loạt lên đèn, mỗi nơi lại có nét đặc trưng riêng. Một số địa điểm kết hợp các hoạt động âm nhạc, trình diễn nhỏ hoặc trò chơi dành cho trẻ em, khiến không khí Giáng sinh thêm phần sống động. Ảnh Phạm Thế Hiển
Để có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên đi vào buổi tối khi các tiểu cảnh và đèn trang trí đã bật sáng. Nên chuẩn bị máy ảnh hoặc điện thoại sẵn pin để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Đồng thời, giữ trật tự, không xô đẩy và tôn trọng không gian sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương. Ảnh Phạm Thế Hiển
Để có trải nghiệm trọn vẹn, du khách nên đi vào buổi tối khi các tiểu cảnh và đèn trang trí đã bật sáng. Nên chuẩn bị máy ảnh hoặc điện thoại sẵn pin để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp. Đồng thời, giữ trật tự, không xô đẩy và tôn trọng không gian sinh hoạt tín ngưỡng của người dân địa phương. Ảnh Phạm Thế Hiển
Vân Giang (Tổng hợp)
#Không khí Noel xóm đạo TP HCM #Trang trí lễ hội Giáng sinh #Điểm check-in truyền thống và hiện đại #Hoạt động cộng đồng mùa lễ hội #Ảnh đẹp chụp tại các xóm đạo #Không gian tín ngưỡng và du lịch

