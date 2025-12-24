[INFOGRAPHIC] Những món ăn truyền thống không thể thiếu dịp Giáng sinh

Hóa thân thành 'bà già Noel' với trang phục gợi cảm, táo bạo, một cô nàng hot girl xứ Trung ngay lập tức nhận về nhiều ý kiến trái chiều.
Hà Nội dịp Giáng sinh 2025 bừng sáng với đèn trang trí, cây thông Noel và lễ hội đường phố, mang đến trải nghiệm mùa lễ hội đáng nhớ cho du khách.
Trong buổi sáng đầu tiên của năm 2026, tỉnh Đắk Lắk tổ chức Lễ chào cờ và các hoạt động chào đón du khách đến Mũi Đại Lãnh- nơi đón bình minh sớm trên đất liền.
Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 cho thấy du khách Việt ngày càng ưu tiên điểm đến dễ xin visa, chi tiêu tiết kiệm và đề cao giá trị trải nghiệm.
Cuối năm, đồi cỏ hồng Masara ở Đà Lạt rực rỡ dưới bình minh, là điểm cắm trại, săn mây và check-in lý tưởng giữa thiên nhiên hoang sơ.
Với các lâu đài, tác phẩm điêu khắc và hoạt động thể thao mùa đông, công viên trở thành điểm đến lý tưởng cho trải nghiệm mùa đông kỳ diệu.
Cánh đồng hoa hướng dương Nghệ An rực rỡ từ sáng đến chiều, hứa hẹn trải nghiệm check-in cực “ảo” với những lưu ý vàng cho du khách.
Mùa đông ở Mộc Châu mê hoặc du khách với đồi chè phủ sương, hoa cải bung trắng, Hang Táu nguyên sơ và những trải nghiệm bản địa độc đáo.
Bình Liêu mùa hoa sở trắng xóa núi rừng, hòa cùng sương sớm và lễ hội vùng cao, tạo nên hành trình khám phá giàu cảm xúc, níu chân du khách dịp cuối năm.
Tại Tháp nước Hàng Đậu, một toa tàu điện cổ được trang trí vô cùng độc đáo đã thu hút đông đảo du khách, đặc biệt là các bạn trẻ đến check – in.
Với thiết kế độc đáo lấy cảm hứng từ nghệ thuật Vatican, Cầu Hôn trở thành điểm check-in nổi bật, nơi lưu giữ khoảnh khắc yêu thương và hoàng hôn tuyệt đẹp.
Buôn Ma Thuột, Châu Đốc và Lăng Cô là gợi ý mới cho du khách tìm điểm đến yên bình, tránh ồn ào, hòa mình vào thiên nhiên và văn hóa địa phương nguyên sơ.
Đêm hội hòa âm cồng chiêng Đông Nam Á năm 2025 tôn vinh giá trị di sản văn hóa truyền thống, thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển du lịch bền vững.
Hà Nội được Time Out xếp thứ 6 trong danh sách thành phố có chi phí vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, với mức giá dễ chịu cho ăn uống, lưu trú và giải trí.
Mí Háng đang vào mùa hoa tớ dày nở rực. Sắc hồng khoe sắc trong sương lạnh cuối đông khiến bản làng Mù Cang Chải trở nên rực rỡ, cuốn hút du khách thập phương.
New York mùa đông thu hút du khách bởi tuyết trắng phủ khắp đường phố, công viên và quảng trường, mở ra hành trình khám phá lãng mạn và giàu trải nghiệm.
Ẩm thực Huế đứng thứ 36 trong danh sách Best Food Cities in the World 2025 của TasteAtlas, trở thành đại diện Việt Nam có thứ hạng cao nhất, gây chú ý quốc tế.
Vườn bách nhật tại Long Biên đang nở rộ rực rỡ, tạo nên khung cảnh tím hồng lãng mạn như trời Âu, hút đông đảo du khách tới tham quan, chụp ảnh dịp cuối năm.
Ngắm hoàng hôn trên đảo Cát Bà là trải nghiệm khó quên, với màu sắc rực rỡ, cảnh sắc hoang sơ và không gian yên bình giữa biển khơi.
Cánh đồng hoa cải tại xã Thuận An, Hà Nội nở rộ đầu đông, sắc vàng rực rỡ giữa làng quê thanh bình, trở thành điểm check-in hút khách gần trung tâm Hà Nội.
Tuyết đầu mùa phủ trắng Bắc Kinh sáng 12/12, biến thủ đô Trung Quốc thành bức tranh mùa đông tuyệt đẹp, thu hút đông đảo du khách tới check in di tích cổ.