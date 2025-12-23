Hà Nội

Du lịch

Visa và chi phí định hình lựa chọn du lịch của người Việt năm 2026

Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 cho thấy du khách Việt ngày càng ưu tiên điểm đến dễ xin visa, chi tiêu tiết kiệm và đề cao giá trị trải nghiệm.

Vân Giang (Tổng hợp)

Theo Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 do nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố, việc đơn giản hóa thủ tục thị thực đang trở thành yếu tố có sức ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định du lịch của người Việt trong năm tới.

Visa – “chìa khóa” mở rộng bản đồ du lịch

Sự mở rộng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu đã kéo theo nhu cầu khám phá thế giới ngày càng tăng. Tuy nhiên, rào cản thị thực vẫn là yếu tố khiến nhiều kế hoạch du lịch quốc tế bị trì hoãn hoặc thay đổi.

cf5f20742554aa0af345.jpg
Chợ đêm Seoul mùa đông. Ảnh Mercicoree

Khảo sát của Agoda cho thấy, 91% người tham gia cho biết họ sẽ đi du lịch thường xuyên hơn nếu chính sách visa được nới lỏng, thủ tục đơn giản và thời gian xét duyệt rút ngắn. Đáng chú ý, 58% du khách khẳng định việc gỡ bỏ rào cản thị thực sẽ thúc đẩy họ mở rộng hành trình tới nhiều điểm đến quốc tế hơn, thay vì chỉ tập trung vào một số thị trường quen thuộc

Thậm chí, 6/10 du khách thừa nhận chính sách visa hiện tại đang – hoặc có khả năng – tác động trực tiếp đến kế hoạch du lịch của họ, từ thời điểm khởi hành cho tới việc lựa chọn quốc gia ghé thăm.

Theo Chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley 2025, hộ chiếu Việt Nam đứng thứ 89 thế giới, cho phép nhập cảnh 50 quốc gia và vùng lãnh thổ không cần thị thực. Con số này được đánh giá là còn nhiều dư địa để các quốc gia cải thiện chính sách, từ đó thu hút dòng khách Việt đang ngày càng năng động và sẵn sàng chi tiêu.

Du lịch tiết kiệm lên ngôi

Song song với yếu tố thị thực, bài toán chi phí tiếp tục giữ vai trò then chốt trong quyết định du lịch năm 2026. Khảo sát của Agoda cho thấy, hơn 90% du khách Việt ưu tiên các lựa chọn lưu trú tiết kiệm, với mức chi tối đa khoảng 2,6 triệu đồng/đêm.

Trong đó, 56% người được hỏi dự kiến chi dưới 1,3 triệu đồng (khoảng 50 USD) cho mỗi đêm nghỉ, phản ánh xu hướng tối ưu ngân sách để dành chi tiêu cho trải nghiệm, ẩm thực và tham quan. Chỉ 36% du khách sẵn sàng chi từ 1,3 – 2,6 triệu đồng (51 – 100 USD) mỗi đêm, cho thấy phân khúc lưu trú tầm trung vẫn là lựa chọn phổ biến nhất của người Việt.

763e73574877c7299e66.jpg
Làng cổ Shirakawa-go ở Nhật Bản đẹp như cổ tích khi vào đông. Ảnh Fun Japan

Thực tế này buộc các điểm đến và doanh nghiệp du lịch phải điều chỉnh chiến lược, tập trung vào giá trị trải nghiệm thay vì sự hào nhoáng, đồng thời phát triển các sản phẩm phù hợp với nhóm khách du lịch tự túc và gia đình.

Nghỉ dưỡng, văn hóa và ẩm thực vẫn là “nam châm” hút khách

Về động lực du lịch, nhu cầu nghỉ dưỡng và thư giãn tiếp tục giữ vị trí hàng đầu, với 45% du khách xem kỳ nghỉ là khoảng thời gian để tái tạo năng lượng, cân bằng cuộc sống sau những áp lực công việc.

Bên cạnh đó, khám phá văn hóa (43%) và trải nghiệm ẩm thực (35%) lần lượt đứng ở vị trí thứ hai và thứ ba. Những con số này cho thấy du khách Việt không chỉ đi để nghỉ ngơi, mà còn mong muốn hiểu sâu hơn về bản sắc địa phương, con người và lối sống tại điểm đến.

du-lich.jpg
Ảnh Internet

Chia sẻ về kết quả khảo sát, ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Agoda tại Việt Nam cho biết: “Báo cáo Xu hướng Du lịch 2026 mang đến góc nhìn rõ nét về những gì du khách Việt Nam tìm kiếm trong năm tới, từ khả năng tiếp cận thị thực tại các điểm đến mới dễ dàng hơn, đến các lựa chọn lưu trú tiết kiệm và những hành trình ý nghĩa bên gia đình, người thân. Kết quả này cho thấy chính sách thị thực có tác động mạnh mẽ đến kế hoạch du lịch của họ; khi rào cản được gỡ bỏ, du khách sẵn sàng khám phá nhiều hơn.”

Từ những dữ liệu trên có thể thấy, năm 2026 sẽ là thời điểm bùng nổ của các điểm đến có chính sách visa cởi mở, chi phí hợp lý và trải nghiệm đa dạng. Đây không chỉ là xu hướng lựa chọn của du khách Việt, mà còn là cơ hội để các quốc gia, doanh nghiệp du lịch điều chỉnh sản phẩm, tiếp cận hiệu quả hơn một thị trường đang tăng trưởng nhanh và ngày càng có sức ảnh hưởng trong khu vực.

