Viên sapphire lớn nhất thế giới trong lăng mộ cổ

Ở Trung Quốc cổ đại, các nghi thức mai táng cầu kỳ vô cùng phổ biến. Để đảm bảo có thể tiếp tục hưởng thụ của cải sau khi chết, các vị vua và tướng lĩnh thường chôn cất một lượng lớn kho báu cùng với mình. Kho báu được chôn trong lăng mộ của một số hoàng đế quý giá đến mức không thể diễn tả và không thể đo lường bằng tiền tệ.

Trong lăng mộ cổ của Thái tử Lương Trang thời nhà Minh, vật phẩm quý giá nhất là viên sapphire 200 carat được gắn trên đỉnh chiếc mũ nạm ngọc. Đây là viên sapphire không màu lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Sapphire không màu là dạng tinh khiết nhất của corundum, thường được gọi là "đá quý trắng" trong giới đá quý. Một viên sapphire không màu khổng lồ như vậy có giá trị vô cùng lớn.

Các chuyên gia đầu tiên đã kiểm tra viên ngọc bích không màu, cho thấy nguồn gốc của nó là ở Đông Nam Á. Văn bản sử sách cổ Trung Quốc ghi chép rằng, Thái tử Lương Trang đã mua một lượng lớn châu báu trong các chuyến đi đến Tây Hải, nhưng tung tích của những kho báu này vẫn chưa được biết.