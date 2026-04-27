Viên sapphire lớn nhất thế giới trong lăng mộ cổ

Viên sapphire không màu khổng lồ gắn trên mũ ngọc trong lăng mộ Thái tử Lương Trang khiến giới khảo cổ sửng sốt.

Thiên Đăng (Theo Sohu)

Ở Trung Quốc cổ đại, các nghi thức mai táng cầu kỳ vô cùng phổ biến. Để đảm bảo có thể tiếp tục hưởng thụ của cải sau khi chết, các vị vua và tướng lĩnh thường chôn cất một lượng lớn kho báu cùng với mình. Kho báu được chôn trong lăng mộ của một số hoàng đế quý giá đến mức không thể diễn tả và không thể đo lường bằng tiền tệ.

Trong lăng mộ cổ của Thái tử Lương Trang thời nhà Minh, vật phẩm quý giá nhất là viên sapphire 200 carat được gắn trên đỉnh chiếc mũ nạm ngọc. Đây là viên sapphire không màu lớn nhất từng được phát hiện trên thế giới.

Sapphire không màu là dạng tinh khiết nhất của corundum, thường được gọi là "đá quý trắng" trong giới đá quý. Một viên sapphire không màu khổng lồ như vậy có giá trị vô cùng lớn.

Các chuyên gia đầu tiên đã kiểm tra viên ngọc bích không màu, cho thấy nguồn gốc của nó là ở Đông Nam Á. Văn bản sử sách cổ Trung Quốc ghi chép rằng, Thái tử Lương Trang đã mua một lượng lớn châu báu trong các chuyến đi đến Tây Hải, nhưng tung tích của những kho báu này vẫn chưa được biết.

Bi kịch cô dâu 5 tuổi trong mộ cổ nghìn năm gây ám ảnh

Cô dâu 5 tuổi được khai quật từ một ngôi mộ nghìn năm tuổi, các chuyên gia vội vã đến hiện trường, phát hiện ra một bí mật hoàng gia đau lòng.

Trong những phát hiện khảo cổ lịch sử, một cô dâu được khai quật trong ngôi mộ nghìn năm tuổi ở Trung Quốc, điều kỳ lạ cô chỉ mới 5 tuổi.

Thứ kỳ dị trong ngôi mộ thời Chiến Quốc nghìn năm tuổi

Một ngôi mộ thời Chiến Quốc có niên đại 2.000 năm đã được khai quật ở Hàng Châu, mang đến một hiện vật đáng kinh ngạc khiến nhóm khảo cổ học sửng sốt.

Đối với những người sống trong xã hội hiện đại, khi nhắc đến di tích văn hóa, người ta vẫn có thể liên tưởng đến những đạo cụ xa hoa trong bộ phim truyền hình "Nữ hoàng cung đình", nơi những hiện vật và báu vật quý giá tỏa ra vẻ đẹp hiếm có. Đặc biệt là những di vật được khai quật, sự tồn tại của chúng dường như là những sứ giả xuyên thời gian, mang theo hào quang và ngôn ngữ thầm lặng của những thời đại cổ xưa.

Những di vật này không chỉ sở hữu vẻ đẹp thanh tao và trang nhã mà còn tích lũy giá trị vô cùng to lớn qua quá trình tôi luyện của thời gian. Dù đã trải qua hàng ngàn năm gió mưa, sự tác động của thời gian đã ban tặng cho chúng những ý nghĩa văn hóa sâu sắc hơn, thậm chí biến chúng thành biểu tượng của văn hóa và lịch sử.

Bí ẩn 13 con cá muối trong lăng mộ cổ

Một lăng mộ 2.400 năm tuổi được khai quật ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), bên trong chứa 13 con cá muối gây xôn xao.

13 con cá muối dường như còn nguyên vẹn đã được khai quật từ một lăng mộ cổ ở tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc), có niên đại 2.400 năm tuổi.

