Khám phá mỏ kim cương khổng lồ dưới lòng đất của Nga

Bên dưới miệng hố Popigai ở phía bắc Siberia của Nga là mỏ kim cương có thể sở hữu trữ lượng lên tới vài nghìn tỷ carat. 

Tâm Anh (TH)
Nằm ở phía bắc Siberia của Nga và cách Vòng Bắc Cực khoảng 550 km về phía bắc, miệng hố Popigai được hình thành khoảng 35 triệu năm trước khi một tiểu hành tinh, ước tính có đường kính từ 5 - 8 km, lao xuống khu vực ngày nay là bán đảo Taymyr. Ảnh: NASA.
Do thiên thạch có kích thước lớn và lao xuống với tốc độ cực nhanh nên đã làm tăng độ cứng của vỉa kim cương bên dưới hố Popigai. Ảnh:Wikimedia Commons.
Miệng hố Popigai rộng khoảng 100 km và sâu từ 8 - 10 km. Các nhà khoa học ước tính mỏ kim cương bên dưới hố Popigai có trữ lượng lên tới vài nghìn tỷ carat. Ảnh: Geoffrey Notkin, copyright Aerolite Meteorites.
Với trữ lượng khủng, mỏ kim cương bên dưới hố Popigai có thể cung cấp kim cương cho thị trường thế giới trong 3.000 năm. Ảnh: science.nasa.gov.
Thậm chí, một số nhà nghiên cứu cho rằng, mỏ kim cương bên dưới hố Popigai có trữ lượng lớn hơn tất cả các mỏ kim cương trên Trái đất cộng lại. Ảnh: science.nasa.gov.
Những viên kim cương bên dưới miệng hố Popigai có độ cứng gấp 2 lần so với kim cương bình thường. Ảnh: CC 4.0.
Theo đó, kim cương khai thác bên dưới miệng hố Popigai là nguyên liệu lý tưởng dành cho các sản phẩm công nghiệp và hoạt động nghiên cứu khoa học. Ảnh: nature.com.
Một số nguồn tin cho rằng, giới chức Liên Xô đã phát hiện mỏ kim cương bên dưới hố Popigai từ những năm 1970 nhưng giữ kín để tránh gây ra biến động lớn trên thị trường kim cương thế giới cũng như làm giảm lợi nhuận của mỏ kim cương Mirny của nước này. Ảnh: nature.com.
Ngoài ra, miệng hố Popigai nằm ở một vùng hẻo lánh phía trên Vòng Bắc Cực - nơi có môi trường khắc nghiệt, thiếu cơ sở hạ tầng, nhân lực và hỗ trợ hậu cần nên việc khai thác kim cương tại đây khá tốn kém. Ảnh: nature.com.
Mời độc giả xem video: Mục sở thị “núi kho báu” chất đầy vàng, đá quý của Nga.
