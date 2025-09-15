Viêm ruột thừa dưới gan thường gây nhầm lẫn với các bệnh lý gan mật, dạ dày

Các bác sĩ khoa Ngoại – Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên vừa tiếp nhận và xử trí thành công một trường hợp viêm ruột thừa dưới gan.

Đây là một dạng vị trí bất thường hiếm gặp, dễ gây nhầm lẫn trong chẩn đoán và tiềm ẩn nguy cơ biến chứng nguy hiểm nếu không can thiệp kịp thời.

Người bệnh là nam, sinh năm 2009, nhập viện trong tình trạng đau bụng vùng thượng vị và hạ sườn phải, kèm sốt nhẹ, buồn nôn. Triệu chứng lâm sàng không điển hình của viêm ruột thừa, khiến việc chẩn đoán ban đầu gặp nhiều khó khăn.

Ca phẫu thuật cho bệnh nhân bị viêm ruột thừa dưới gan - Ảnh BVCC

Sau khi được chỉ định siêu âm ổ bụng, chụp cắt lớp vi tính (CT Scaner), các bác sĩ phát hiện hình ảnh ruột thừa viêm nằm bất thường dưới gan – một thể bệnh hiếm với tỷ lệ rất thấp trong cộng đồng.

Ngay lập tức, ê-kíp phẫu thuật do bác sĩ Nguyễn Đức Hoàn, bác sĩ Lã Ngọc Thiên đã hội chẩn và tiến hành mổ nội soi cắt ruột thừa.

Nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thao tác chuẩn xác và phối hợp nhịp nhàng giữa các thành viên, ca mổ diễn ra thuận lợi, loại bỏ hoàn toàn ổ viêm, bảo tồn các tạng xung quanh.

Sau phẫu thuật, sức khỏe người bệnh hồi phục nhanh chóng, ăn uống, vận động được trở lại bình thường.

Thăm khám cho bệnh nhân sau phẫu thuật - Ảnh BVCC

Theo các chuyên gia, ruột thừa dưới gan là một dạng bất thường giải phẫu hiếm, thường gây nhầm lẫn với các bệnh lý gan mật hoặc dạ dày – tá tràng. Nếu chậm trễ trong chẩn đoán và điều trị, người bệnh có nguy cơ viêm phúc mạc, nhiễm trùng ổ bụng, đe dọa tính mạng.

Trường hợp phẫu thuật thành công tại Trung tâm Y tế Quảng Yên cho thấy năng lực chẩn đoán hình ảnh, kỹ thuật ngoại khoa và khả năng xử trí linh hoạt của đội ngũ bác sĩ, đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao ngay tại tuyến y tế cơ sở.