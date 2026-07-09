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[VIDEO] Xăng giảm hơn 10.000 đồng/lít, vì sao bát phở vẫn neo giá 90.000 đồng?

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[VIDEO] Xăng giảm hơn 10.000 đồng/lít, vì sao bát phở vẫn neo giá 90.000 đồng?

Dù xăng RON 95 giảm mạnh, giá phở và cước xe tại Hà Nội vẫn giữ nguyên. Khám phá nguyên nhân qua phân tích chuyên gia.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá xăng và ảnh hưởng đến giá thực phẩm #Giá phở và các yếu tố neo cố định #Ảnh hưởng của cước vận chuyển đến giá bán #Nguyên nhân khó giảm giá hàng hóa ngay lập tức #Chuyên gia phân tích thị trường hàng tiêu dùng

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