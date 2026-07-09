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[VIDEO] Chủ quán có quyền yêu cầu giấy tờ trước khi nộp phí bản quyền âm nhạc

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[VIDEO] Chủ quán có quyền yêu cầu giấy tờ trước khi nộp phí bản quyền âm nhạc

Từ 1/7, quy định mới về thu phí bản quyền âm nhạc có hiệu lực. Luật sư Hoàng Hà cho biết chủ quán có quyền yêu cầu tổ chức xuất trình giấy tờ.

Minh Quân - Hà Anh
#Quyền yêu cầu giấy tờ của chủ quán #Quy định mới về phí bản quyền âm nhạc #Hiệu lực từ 1/7 #Vai trò của luật sư Hoàng Hà #Chức năng của tổ chức VCPMC #RIAV

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