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[VIDEO] Trường quốc tế Pennschool bị thu hồi trụ sở vẫn thông báo nhập học

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[VIDEO] Trường quốc tế Pennschool bị thu hồi trụ sở vẫn thông báo nhập học

Tại TP.HCM, Pennschool bị thu hồi trụ sở nhưng vẫn tuyển sinh, gây bối rối cho hơn 400 học sinh và phụ huynh.

Minh Quân - Hà Anh
#Trường quốc tế #Pennschool #Thu hồi trụ sở #Học phí và tuyển sinh #TP.HCM

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