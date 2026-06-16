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[VIDEO] TH Group dự kiến bán 30% cổ phần, định giá vượt Vinamilk

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[VIDEO] TH Group dự kiến bán 30% cổ phần, định giá vượt Vinamilk

TH Group muốn huy động 1 tỷ USD bằng cách bán 30% cổ phần, định giá tập đoàn lên tới 3,3 tỷ USD, cạnh tranh với Vinamilk.

Minh Quân - Hà Anh
#Bán cổ phần TH Group #Định giá tập đoàn #Chuyển nhượng cổ phần #Huy động vốn 1 tỷ USD #Chiến lược đầu tư

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