[INFOGRAPHIC] 3 phim chiếu miễn phí dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Khán giả có cơ hội xem miễn phí ba tác phẩm điện ảnh Việt nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sau vài tháng sinh con đầu lòng, Á hậu Quỳnh Châu khiến người hâm mộ trầm trồ khi khoe dáng thon gọn, săn chắc cùng nhan sắc rạng rỡ trong loạt ảnh trên biển.
Tiến Ngô chia sẻ về hành trình từ một lần casting năm 7 tuổi đến việc nghiêm túc theo đuổi diễn xuất và mong muốn chinh phục những dạng vai mới.
Từ sinh nhật đến các dịp kỷ niệm ngày cưới, Midu và Minh Đạt luôn đồng hành bên nhau.
Hoài Lâm và Ngọc Trinh tổ chức lễ cưới ngày 6/10 sau thời gian công khai chuyện tình cảm, thu hút sự chú ý của người hâm mộ.
Tại Festival Mẹ bầu & Em bé 2026, Á hậu Đặng Thị Tân cùng các thành viên câu lạc bộ yoga mang đến tiết mục flow yoga “Khi con là mẹ”.
Diễn viên nhí Xu Tit dần chủ động hơn khi tiếp cận nhân vật và muốn thử sức với những tính cách mới trên màn ảnh.
Trịnh Mỹ Anh giành giải Á hậu 1 Miss Universe Vietnam 2026. Cô cao 1m75, số đo ba vòng 85-64-95 cm, từng đoạt danh hiệu Á hậu 3 Hoa hậu Trái đất Việt Nam 2025.
Sau dấu ấn với Lan “lươn”, Hoàng Phương Thảo tiếp tục thử sức với một nhân vật nhiều toan tính trong “Mùa hè năm ấy”.
Trịnh Mỹ Anh bị tước danh hiệu Miss Earth Water 2025 do vi phạm quy chế của đấu trường sắc đẹp này.
Sau dấu ấn trong âm nhạc, rapper Pháo liên tiếp thử sức ở các cuộc thi sắc đẹp và giành giải Á hậu 3 Miss Universe Vietnam 2026.
Sở hữu chiều cao khiêm tốn khoảng 1m53, LyLy vẫn nổi bật mỗi khi xuất hiện nhờ vóc dáng cân đối cùng gu thời trang nữ tính, ngọt ngào.
Sau bốn năm kể từ khi đăng quang Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân có nhiều thay đổi trong hình ảnh và sự nghiệp.
Neyun đồng hành cùng Quỳnh Anh trong hành trình chinh phục vương miện. Trước đó, cả hai chia sẻ nhiều khoảnh khắc bên nhau.
Ở những tháng cuối thai kỳ, Joyce Phạm tiếp tục khiến dân mạng trầm trồ với loạt ảnh bầu được đầu tư chỉn chu, khoe sắc vóc nổi bật dù bụng đã lớn rõ rệt.
Ngay sau đăng quang Miss Universe Vietnam 2026, Quỳnh Anh cho biết cô muốn trở về Hà Nội để ở bên người thân trong lúc gia đình có biến cố.
Danis Nguyễn gây chú ý qua hai dự án lớn trong năm 2026, đặc biệt vai phản diện Mao Đại trong 'Trại buôn người' nhận được phản hồi tích cực từ khán giả.
NSƯT Đỗ Thanh Hải thôi giữ chức Phó tổng Giám đốc Thường trực VTV, nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân. Trước đó, ông có khoảng 30 năm gắn bó ở đài.
Á hậu Lê Phương Khánh Như gây chú ý với bộ ảnh profile chính thức, đồng thời tích cực trau dồi kỹ năng và tham gia các hoạt động trước ngày tranh tài.
Khả Ngân lần đầu để lộ bụng bầu trong loạt ảnh đời thường, sau thời gian xác nhận chuyện tình cảm với Nhan Phúc Vinh.
Gắn bó với công việc vốn có ít phụ nữ theo đuổi, Lê Thị Hà từng bước tạo dựng cơ sở điêu khắc gỗ và duy trì niềm say mê với nghề.