[e-Magazine] Tiến Ngô: 'Diễn xuất cần sự tích lũy và vốn sống'

Từ diễn xuất đến Kỹ thuật Hóa học, Tiến Ngô duy trì hai hướng học hỏi tưởng khác biệt nhưng cùng giúp anh rèn khả năng quan sát và tư duy có phương pháp. Chia sẻ với PV Tri thức và Cuộc sống, Tiến Ngô cho biết anh luôn xem mỗi vai diễn là một lần học nghề.

- Anh từng có thành tích trong học tập và nghiên cứu khoa học. Điều gì khiến anh từ một lĩnh vực khá khác biệt như khoa học và kỹ thuật Hóa học bước sang diễn xuất?

- Tôi xin đính chính một chút là tôi bắt đầu tham gia nghệ thuật từ năm 7 tuổi, sau đó mới đăng ký và học đại học ngành Kỹ thuật Hóa học.

Tôi chọn ngành này vì có niềm đam mê với kỹ thuật và thích việc sáng tạo ra một thứ gì đó mới mẻ. Bên cạnh đó, tôi vẫn duy trì đam mê diễn xuất và xem đây là công việc mình muốn theo đuổi.

- Khi quyết định theo đuổi nghệ thuật, gia đình và những người xung quanh phản ứng như thế nào? Điều gì khiến anh tin đây là hướng đi mình muốn theo đuổi nghiêm túc?

- Tôi đến với nghệ thuật khá tình cờ, có thể nói là được nghề chọn.

Năm 7 tuổi, tôi đi chơi công viên cùng gia đình thì một chị làm casting quảng cáo nhìn thấy tôi và mời đi thử. Khi đó, gia đình chỉ nghĩ đơn giản là đi casting cũng không mất nhiều thời gian nên cho tôi thử sức, chứ không nghĩ tôi sẽ được chọn.

May mắn là ngay lần đầu casting, tôi đã được chọn chụp poster cho một loại kẹo nổ. Đó là cơ duyên đưa tôi đến với nghệ thuật.

Sau đó, khoảng ba năm tôi chủ yếu tham gia quảng cáo. Tôi được giới thiệu đến Đội kịch Tuổi Ngọc của thầy Hữu Tiến ở Nhà Thiếu nhi Quận 1. Từ đây, tôi được học diễn xuất, được thầy giới thiệu đi casting và bắt đầu có những vai diễn đầu tiên trên màn ảnh nhỏ.

Gia đình luôn ủng hộ tôi vì tôi không lơ là việc học. Mọi người cũng nhìn thấy tôi làm nghề bằng đam mê, sự nhiệt huyết và thái độ nghiêm túc.

Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đây là một hoạt động giúp mình có cơ hội gặp gỡ mọi người, vui vẻ và trải nghiệm. Nhưng khi bắt đầu đảm nhận những vai diễn nặng ký hơn, có tính cách và câu chuyện riêng, tôi dần nhận ra mình thực sự yêu thích công việc này.

Diễn xuất vừa giúp tôi có kinh phí trang trải cuộc sống, hỗ trợ gia đình, vừa giúp tôi thỏa mãn đam mê. Từ đó, tôi xác định mình muốn nghiêm túc và gắn bó lâu dài với nghề.

- Những ngày đầu bước vào phim trường, điều gì khiến anh nhận ra diễn xuất khác với hình dung trước đó?

- Hồi nhỏ, tôi từng nghĩ mọi người chỉ cần đứng trước máy quay rồi diễn, sau đó khi chiếu lên thì hình ảnh cũng diễn ngay trên màn hình.

Đến khi trực tiếp bước vào phim trường, tôi mới nhận ra công việc thực tế hoàn toàn khác. Những ngày đầu tôi khá bỡ ngỡ vì phim trường lớn, đông người và mọi bộ phận đều làm việc rất chuyên nghiệp.

Từ từ, tôi hiểu công việc của mình diễn ra như thế nào và càng trải nghiệm, tôi càng thấy thích thú với nghề.

- Qua những dự án đã tham gia, anh thấy bản thân thay đổi rõ nhất ở điểm nào trong cách làm việc với đạo diễn, bạn diễn và ê-kíp?

- Những ngày đầu bước vào phim trường, tôi khá ngơ ngác. Tôi không biết mỗi người có vai trò gì, thậm chí còn không biết mình nên ngồi ở đâu.

Khi mới diễn, tôi chủ yếu làm theo bản năng. Nhìn lại, tôi thấy có những điều mình thể hiện chưa tốt. Qua từng dự án, tôi dần hiểu hơn về cách làm việc.

Khi đến một cảnh quay, tôi có thể trao đổi với đạo diễn về cách mình muốn thể hiện. Nếu đạo diễn thấy phù hợp, tôi sẽ thực hiện theo cách đó. Nếu chưa đúng với ý đồ của cảnh, tôi tiếp tục điều chỉnh theo hướng dẫn để cảnh quay tốt nhất.

Với bạn diễn, tôi luôn giữ tinh thần học hỏi. Mỗi người có cách diễn và cách cảm nhận nhân vật khác nhau. Khi thấy một bạn làm tốt điều gì, tôi nghĩ mình có thể học từ họ để hoàn thiện bản thân.

Tôi cũng rất tôn trọng ê-kíp. Mỗi bộ phận đều có vai trò riêng và phải có tất cả những người đó mới tạo nên một bộ phim.

- Khi chuẩn bị cho một vai diễn, anh thường tìm hiểu nhân vật từ những yếu tố nào để xây dựng cách thể hiện riêng và phù hợp với câu chuyện?

- Khi nhận một vai mới, đầu tiên tôi sẽ đọc kịch bản hai lần.

Lần đầu, tôi tập trung vào vai diễn của mình để hiểu tâm lý, tính cách và cách thoại của nhân vật. Sau đó, tôi đọc toàn bộ kịch bản từ đầu đến cuối để hiểu bộ phim, đồng thời xác định nhân vật của mình đóng vai trò gì trong câu chuyện.

Tôi thường đặt ra những câu hỏi như: Nhân vật trước đó là người như thế nào? Vì sao họ lại có cảm xúc này? Vì sao trong hoàn cảnh đó họ lại hành động như vậy?

Với những vai đặc thù, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Chẳng hạn, khi đóng một nhân vật có khiếm khuyết về trí não trong Hoa trong bão, tôi tìm hiểu những người có hoàn cảnh tương tự ngoài đời, đồng thời xem cách các diễn viên trong và ngoài nước thể hiện những dạng nhân vật này.

Sau đó, tôi tìm cách tạo ra cách thể hiện riêng.

Tôi cũng tìm hiểu hoàn cảnh sống của nhân vật, chẳng hạn họ giàu hay nghèo, sống ở khu vực nào, từ đó hình dung về trang phục, cách ứng xử và tính cách sao cho phù hợp.

- Có vai diễn hoặc trải nghiệm nào trên phim trường giúp anh nhận ra mình cần tiếp tục trau dồi một kỹ năng nhất định trong diễn xuất? Anh đã cải thiện kỹ năng đó như thế nào?

- Tôi nhớ đến vai Hữu Nguyện trong Vua bánh mì.

Khi đọc kịch bản, tôi rất ấn tượng vì nhân vật là một cậu bé đi tìm mẹ, phải lang bạt nhiều nơi. Vai diễn có những cảnh hành động, rượt đuổi và đánh nhau nên tôi được đoàn phim cho đi học cascadeur và tập luyện để thực hiện các cảnh quay.

Những ngày đầu, cách diễn của tôi chưa đáp ứng được yêu cầu của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Tôi cũng hơi bỡ ngỡ với cách làm việc của chú.

Nhưng sau đó, tôi dần học hỏi và điều chỉnh. Chỉ sau khoảng ba ngày làm việc, tôi đã cải thiện được cách diễn mà không làm chậm tiến độ của đoàn phim.

Trải nghiệm đó giúp tôi nhận ra mình cần trau dồi thêm võ thuật và cascadeur để có thể thực hiện tốt hơn những cảnh hành động.

- Diễn xuất đòi hỏi sự kiên trì và quá trình tích lũy lâu dài. Anh duy trì việc học nghề và chuẩn bị cho những cơ hội tiếp theo như thế nào?

- Tôi nghĩ diễn xuất cần sự tích lũy và vốn sống để có thể thể hiện nhân vật trọn vẹn hơn.

Tôi vẫn cảm thấy mình cần học hỏi rất nhiều. Mỗi vai diễn đều là một con người và một tính cách riêng. Kinh nghiệm từ những vai trước có thể giúp tôi làm tốt vai mới, nhưng tôi vẫn phải tìm kiếm những điểm mới để nhân vật không bị lặp lại.

Những lúc chưa có vai diễn, tôi vẫn duy trì việc học qua sách, phim ảnh và rèn luyện thể chất. Tôi tập võ để nếu có cơ hội nhận một vai hành động, mình có thể chủ động hơn.

Tôi cũng xem phim để học cách các cô chú, anh chị diễn viên khác tiếp cận nhân vật và từ đó tiếp tục trau dồi khả năng làm nghề.

- Nền tảng khoa học đòi hỏi sự kiên trì, khả năng quan sát và làm việc có phương pháp. Những yếu tố đó hỗ trợ anh như thế nào khi theo nghề diễn?

Thông thường, mọi người sẽ nghĩ nghiên cứu khoa học và diễn xuất là hai công việc hoàn toàn khác nhau. Nhưng với tôi, hai lĩnh vực này lại có sự bổ trợ khá thú vị.

Khoa học giúp tôi hình thành sự kiên trì, khả năng quan sát và thói quen đặt câu hỏi cho đến khi tìm ra vấn đề.

Khi chuẩn bị một nhân vật, tôi cũng tự hỏi: Nhân vật này là ai? Vì sao trong phân đoạn đó họ lại làm như vậy? Tính cách của họ như thế nào khi đối diện với tình huống này? Vì sao họ lại có cảm xúc đó?

Tôi còn phải tìm hiểu những gì xảy ra trước đó, quá khứ của nhân vật và những nguyên nhân dẫn đến hành động hiện tại.

Cách tư duy đó giúp tôi có thói quen đào sâu nhân vật, tìm kiếm những điều mới và từ đó làm cho vai diễn đa dạng, có chiều sâu hơn.

- Ở thời điểm hiện tại, anh muốn khán giả nhớ đến mình qua năng lực diễn xuất hay một hình ảnh cụ thể? Anh đang tập trung xây dựng điều gì cho chặng đường sắp tới?

- Tôi mong muốn được tham gia nhiều nhân vật với những tính cách khác nhau để thử thách bản thân và mang đến nhiều hình ảnh mới cho khán giả.

Tôi muốn khán giả đánh giá mình thông qua vai diễn, sự đa dạng và năng lực diễn xuất, thay vì bị bó buộc vào một hình ảnh cụ thể.

Tuy nhiên, tôi không từ chối việc khán giả nhớ đến mình qua một nhân vật nào đó. Nếu tôi làm tốt một vai và khán giả yêu thích, tôi rất vui khi mọi người nhớ đến mình bằng chính nhân vật đó.

Chẳng hạn, khi tham gia phim Trại buôn người, tôi vào vai Ni nhỏ. Trong những buổi cine tour cùng đoàn phim, khán giả gọi tôi là “Ni nhỏ”. Lúc đó tôi rất vui vì họ nhớ đến mình thông qua một nhân vật mà tôi đã thể hiện.

Tôi nghĩ khi khán giả nhớ đến một nhân vật, điều đó có nghĩa vai diễn đã để lại cảm xúc nhất định với họ. Tôi rất trân trọng điều đó.

- Có dạng nhân vật hoặc thể loại phim nào anh chưa có cơ hội thử sức nhưng đặc biệt muốn chinh phục trong thời gian tới?

- Tôi đã tham gia nghề khá lâu nên cũng có cơ hội thử sức với nhiều dạng vai. Tuy nhiên, vẫn còn một số nhân vật tôi muốn trải nghiệm.

Tôi đặc biệt muốn thử những vai tâm lý nặng hoặc nhân vật đa nhân cách. Tôi muốn xem mình có thể thể hiện nhiều trạng thái, nhiều nhân cách trong cùng một bộ phim hay chuyển từ tâm lý này sang tâm lý khác chỉ trong một phân đoạn hay không.

Đó sẽ là thử thách để tôi tiếp tục khám phá khả năng của mình.

- Ngoài diễn xuất, anh có dự định phát triển thêm lĩnh vực nào trong nghệ thuật hay muốn tập trung xây dựng nền tảng diễn viên trong giai đoạn này?

- Tôi rất yêu nghệ thuật và yêu phim trường. Vì vậy, hiện tại tôi muốn tập trung trau dồi thêm những kỹ năng phục vụ trực tiếp cho diễn xuất.

Tôi cũng nhận ra mình có một hạn chế là giọng nói chưa thực sự tốt. Khả năng giữ hơi và cách thoại của tôi chưa ổn định. Nếu phải thoại nhiều trong một ngày, tôi dễ bị đau họng, thậm chí ảnh hưởng đến ngày quay tiếp theo.

Vì vậy, tôi đang trau dồi thêm kỹ năng về âm thanh và lồng tiếng để sử dụng giọng nói tốt hơn, phục vụ cho những vai diễn sau này hiệu quả và có chiều sâu hơn.

- Nếu nhìn về 2-3 năm tới, anh mong muốn đạt được cột mốc nào để có thể nhìn lại và thấy những lựa chọn hôm nay là bước tiến đúng hướng?

Tôi mong trong 2-3 năm tới có thêm những vai diễn hay, đa dạng về màu sắc và được khán giả yêu mến.

Khi nhìn lại, tôi muốn thấy mình đã có những thành quả nhất định, có những vai diễn để lại dấu ấn và có thể cống hiến những trải nghiệm tốt cho khán giả.

Đó cũng là điều khiến tôi có thêm động lực để tiếp tục học hỏi và theo đuổi nghề diễn lâu dài.

- Cảm ơn diễn viên Tiến Ngô đã dành thời gian chia sẻ!