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[VIDEO] Lạm phát Iran gần 89%, giá thực phẩm tăng vọt trong năm 2026

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[VIDEO] Lạm phát Iran gần 89%, giá thực phẩm tăng vọt trong năm 2026

Lạm phát Iran tháng 6/2026 đạt 88,6%, giá thịt đỏ tăng 178%, do chiến sự và trừng phạt ảnh hưởng nền kinh tế.

Minh Quân - Hà Anh
#Lạm phát cao tại Iran #Tăng giá thực phẩm #Ảnh hưởng chiến tranh và trừng phạt #Tình hình kinh tế Iran #Biến động giá thịt

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