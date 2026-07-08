Bộ GD&ĐT yêu cầu các địa phương rà soát kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bộ GD&ĐT yêu cầu các Sở GD&ĐT chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu tại cuộc họp về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2026 tại tỉnh Tuyên Quang, Bộ GD&ĐT cho biết, đang tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng rà soát tổng thể kết quả Kỳ thi.

Đồng thời, Bộ đã có văn bản gửi Giám đốc các Sở GD&ĐT yêu cầu chủ động phát hiện, kiểm tra, xác minh và xử lý các dấu hiệu bất thường (nếu có).

Các Sở GD&ĐT tổng hợp kết quả rà soát, kiểm tra, xác minh; đánh giá nguyên nhân đối với các trường hợp có dấu hiệu bất thường (nếu có); kiến nghị các giải pháp nhằm tăng cường công tác tổ chức Kỳ thi trong thời gian tới và gửi báo cáo về Bộ GD&ĐT trước ngày 10/7/2026.

Bộ GD&ĐT yêu cầu Giám đốc Sở GD&ĐT các tỉnh/thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện; báo cáo đúng thời hạn và chịu trách nhiệm về kết quả rà soát.

Bộ GD&ĐT đề nghị các địa phương rà soát kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ảnh: Bộ GD&ĐT

Liên quan đến kết quả thi môn Toán tại Hội đồng thi tỉnh Tuyên Quang, Tổ công tác của Bộ GD&ĐT trước đó cho biết, quá trình in sao, vận chuyển, bảo quản đề và bài thi cũng như khâu chấm thi bước đầu chưa cho thấy dấu hiệu bất thường. Dù vậy, sau khi phân tích dữ liệu và thẩm tra sơ bộ, đoàn công tác đánh giá điểm thi môn Toán tại Điểm thi trường THPT Chuyên có sự bất thường. Cơ quan chức năng nhận định cần tiếp tục điều tra, làm rõ các nghi vấn, đặc biệt là tập trung vào quy trình coi thi tại điểm trường này.

Theo Bộ GD&ĐT, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Trên cả nước bố trí 2.487 điểm thi với tổng số 54.409 phòng thi. Môn ngữ văn có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tiếp đến là môn toán với hơn 1,2 triệu thí sinh. Trong các môn tự chọn, lịch sử ghi nhận số lượng thí sinh đăng ký cao nhất với hơn 570.800 thí sinh, tăng đáng kể so với năm trước.

Công tác chấm thi được thực hiện theo kế hoạch chung từ ngày 13 đến 30/6. Thời gian công bố kết quả thi vào 8h ngày 1/7 (sớm hơn khoảng 12 ngày so với năm trước).

Đây là năm thứ hai kỳ thi tốt nghiệp THPT được tổ chức cho học sinh học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, và là năm đầu tiên toàn bộ các khâu của kỳ thi được triển khai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.