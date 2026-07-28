[VIDEO] Lầu Năm Góc cạn tiền vì chiến sự Iran, Quốc hội Mỹ bế tắc

Minh Quân - Hà Anh
[VIDEO] Dân đổ tiền gửi ngân hàng lập kỷ lục bất chấp lãi suất hạ nhiệt
Dù lãi suất giảm từ tháng 4, tiền gửi dân cư cuối tháng 5 vượt 10,82 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
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Dù lãi suất giảm từ tháng 4, tiền gửi dân cư cuối tháng 5 vượt 10,82 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
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Dù lãi suất giảm từ tháng 4, tiền gửi dân cư cuối tháng 5 vượt 10,82 triệu tỷ đồng, lập kỷ lục mới.
Hơn 120 triệu phú tại Anh đề xuất đánh thuế tài sản cao hơn để góp phần giảm bớt gánh nặng ngân sách quốc gia.
Ông Nguyễn Xuân Thái, con trai Phó chủ tịch Sacombank, sở hữu 15% cổ phần LPBank và có tài sản ước tính gần 5.700 tỷ đồng.
Nhờ vận hành trở lại Tổ hợp Hóa dầu Long Sơn, SCG Thái Lan đạt doanh thu 37.000 tỷ đồng tại Việt Nam, tăng 126% so với cùng kỳ.
Lãi suất vay qua đêm liên ngân hàng giảm còn 2,2%, mức thấp nhất từ đầu năm. Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 2.000 tỷ đồng qua thị trường mở, điều tiế
Bộ Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh sắp xếp mạng lưới giáo dục, giảm hơn 11.000 trường học theo chỉ đạo của Chính phủ và Tổng Bí thư Tô Lâm.
Hòa Phát vay gần 98.500 tỷ đồng cuối tháng 6, tăng 9%, lợi nhuận quý 2 đạt 6.400 tỷ đồng bất chấp nợ vay lớn.
Nhiều hộ kinh doanh tại Hà Nội chậm thông báo doanh thu trước hạn 31/7, có thể bị phạt tới 7,5 triệu đồng theo quy định của Cục Thuế Bộ Tài chính.
Gắn hạn chung cư theo tuổi thọ công trình đang thu hút sự chú ý, với các chuyên gia nhấn mạnh đây là thời hạn sử dụng thực sự của căn hộ.
Công ty Hoan TT bị xử phạt 200 triệu đồng vì quảng cáo sai về sữa Lotte Kid A+ theo quyết định của ủy ban cạnh tranh quốc gia.
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