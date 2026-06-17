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[VIDEO] Ham phần mềm giá rẻ, nhiều người mất tiền vì bảo hành bản quyền

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[VIDEO] Ham phần mềm giá rẻ, nhiều người mất tiền vì bảo hành bản quyền

Nhiều người mua phần mềm bản quyền giá rẻ tại Hà Nội mất tiền và dữ liệu vì tin lời hứa bảo hành. Chuyên gia cảnh báo rủi ro.

Minh Quân - Hà Anh
#Phần mềm giá rẻ và rủi ro bảo hành #Mất dữ liệu do mua phần mềm không chính hãng #Lời hứa bảo hành không đáng tin cậy #An ninh mạng và cảnh báo từ chuyên gia #Vấn đề trình duyệt không hiển thị video

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