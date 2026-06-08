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[VIDEO] Giá vàng lao dốc ngày thứ ba liên tiếp, mất gần 2 triệu đồng

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[VIDEO] Giá vàng lao dốc ngày thứ ba liên tiếp, mất gần 2 triệu đồng

Vàng SJC và ACB giảm mạnh liên tiếp do thị trường lao động Mỹ tăng vọt, tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất.

Minh Quân - Hà Anh
#Giá vàng lao dốc liên tiếp #Ảnh hưởng thị trường lao động Mỹ #Tác động của tăng lãi suất Mỹ #Giá vàng SJC và ACB giảm mạnh #Ảnh hưởng đến thị trường vàng Việt Nam

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