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Sức khoẻ 360

11 ca hôn mê vì hạ đường huyết: Cảnh báo với người mắc đái tháo đường

Theo ghi nhận của Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, chỉ trong tháng 5 và tháng 6/2026, đơn vị đã tiếp nhận 11 trường hợp nhập viện cấp cứu vì hôn mê do hạ đường huyết.

Thúy Nga

Theo các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Hồi sức tích cực và Chống độc - Trung tâm Y tế khu vực Cẩm Khê, hạ đường huyết là tình trạng nồng độ glucose trong máu giảm xuống dưới mức bình thường. Đây là một trong những biến chứng cấp tính thường gặp ở người bệnh đái tháo đường, đặc biệt ở những người đang điều trị bằng insulin hoặc một số thuốc hạ đường huyết đường uống.

Khi lượng đường trong máu giảm, não bộ không được cung cấp đủ năng lượng để hoạt động bình thường. Nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời, người bệnh có thể rơi vào tình trạng rối loạn ý thức, co giật, hôn mê, tổn thương não hoặc tử vong.

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Người bệnh hôn mê do hạ đường huyết - Ảnh BVCC

Các nguyên nhân thường gặp dẫn đến hạ đường huyết gồm tiêm insulin hoặc uống thuốc sai liều, nhầm thời điểm; bỏ bữa hoặc ăn quá ít sau khi dùng thuốc; lao động, tập luyện quá sức nhưng không bổ sung đủ năng lượng; uống rượu bia khi đói làm giảm khả năng giải phóng glucose của gan.

Ngoài ra, người cao tuổi hoặc người mắc suy gan, suy thận có nguy cơ hạ đường huyết cao hơn do thuốc được đào thải chậm khỏi cơ thể. Việc tự ý tăng liều hoặc phối hợp nhiều loại thuốc hạ đường huyết khi chưa có chỉ định của bác sĩ cũng là nguyên nhân thường gặp.

Các bác sĩ cho biết, hạ đường huyết thường xuất hiện với những dấu hiệu khá điển hình nhưng nhiều người bệnh lại bỏ qua.

Ở giai đoạn đầu, người bệnh có thể vã mồ hôi, run tay chân, tim đập nhanh, hồi hộp, đói cồn cào, chóng mặt, đau đầu, mệt mỏi hoặc cảm giác yếu sức.

Nếu không được bổ sung đường kịp thời, tình trạng sẽ nhanh chóng tiến triển nặng với các biểu hiện như lú lẫn, nói khó, co giật, mất ý thức và hôn mê.

Nhiều người bệnh vẫn lầm tưởng rằng đường huyết càng thấp thì việc điều trị càng hiệu quả. Tuy nhiên, mục tiêu điều trị đái tháo đường là duy trì đường huyết trong giới hạn an toàn, không quá cao nhưng cũng không để hạ quá mức.

Theo các bác sĩ, cần xử trí đúng khi nghi ngờ hạ đường huyết: Khi người bệnh còn tỉnh táo và nuốt được, cần nhanh chóng bổ sung khoảng 15-20g carbohydrate hấp thu nhanh, như nước đường, nước ngọt có đường hoặc viên glucose.

Sau khoảng 15 phút, nên kiểm tra lại đường huyết nếu có máy đo hoặc tiếp tục theo dõi triệu chứng. Nếu các dấu hiệu hạ đường huyết vẫn còn, cần tiếp tục bổ sung đường và nhanh chóng đưa người bệnh đến cơ sở y tế.

Đối với trường hợp người bệnh lơ mơ, co giật hoặc hôn mê, tuyệt đối không cố cho uống nước, sữa hoặc thức ăn vì có nguy cơ sặc vào đường thở. Thay vào đó, cần đặt người bệnh nằm nghiêng an toàn và gọi cấp cứu hoặc đưa ngay đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí.

Để phòng ngừa hạ đường huyết ở người đái tháo đường, các bác sĩ khuyên:

- Dùng thuốc đúng loại, đúng liều, đúng thời điểm theo chỉ định của bác sĩ, không tự ý thay đổi liều.

- Không bỏ bữa, ăn đúng giờ, đặc biệt sau khi uống thuốc hoặc tiêm insulin.

- Theo dõi đường huyết thường xuyên, nhất là khi mới điều chỉnh thuốc, khi bị ốm hoặc thay đổi chế độ sinh hoạt.

- Hạn chế uống rượu bia, đặc biệt khi bụng đói.

- Mang theo kẹo, viên glucose hoặc gói đường khi ra ngoài để xử trí khi xuất hiện dấu hiệu hạ đường huyết.

- Tái khám đúng lịch hẹn để bác sĩ đánh giá hiệu quả điều trị và điều chỉnh thuốc khi cần.

- Duy trì chế độ dinh dưỡng hợp lý, vận động phù hợp và kiểm soát tốt các bệnh lý đi kèm.

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#Biến chứng hạ đường huyết #Điều trị đái tháo đường an toàn #Dấu hiệu cảnh báo hạ đường huyết #Phòng tránh hạ đường huyết #Quản lý đường huyết hiệu quả

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