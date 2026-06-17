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[VIDEO] Ấn Độ bật đèn xanh cho xăng E100 và cuộc đua xe ethanol

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[VIDEO] Ấn Độ bật đèn xanh cho xăng E100 và cuộc đua xe ethanol

Bộ Giao thông Ấn Độ phê duyệt xăng E100, mở đường cho xe chạy ethanol cạnh tranh với xe điện và hydro.

Minh Quân - Hà Anh
#Phát triển nhiên liệu sinh học #Chính sách xăng E100 tại Ấn Độ #Cuộc đua xe ethanol #Thị trường xe chạy hoàn toàn ethanol #Đối đầu với xe điện và hydro

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