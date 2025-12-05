'Siêu ô nhiễm' không khí kéo dài ở Hà Nội, Bộ Y tế khuyến cáo

Chỉ số chất lượng không khí - AQI tại Hà Nội liên tục vượt ngưỡng xấu, cảnh báo nguy cơ bệnh tật, Bộ Y tế đưa ra các biện pháp phòng ngừa.

Hà Nội đang xếp thứ 5 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới

Theo hệ thống quan trắc của Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc - Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), 9h30 sáng nay, tại trạm đo ở cổng Đại học Bách khoa Hà Nội trên đường Giải Phóng, chỉ số AQI là 179 - mức xấu - những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề về sức khỏe; Tại trạm 556 Nguyễn Văn Cừ lúc 9h30 sáng nay, chỉ số AQI vẫn ở mức cao là 167 - mức xấu; Trạm đo Công viên Nhân Chính - Khuất Duy Tiến, có chỉ số chất lượng không khí ở mức kém, nhưng chỉ số AQI vẫn ở mức cao là 146 - mức kém.

Còn theo ứng dụng IQAir theo dõi chất lượng không khí toàn cầu, Hà Nội đang xếp thứ 5 trong 10 thành phố ô nhiễm nhất thế giới, với chỉ số AQI là 184 - mức ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ.

Hà Nội đang trong đợt ô nhiễm không khí thứ ba kể từ đầu mùa, bắt đầu hôm 28/11 và dự báo kéo dài đến hôm nay 5/12, theo mô hình dự báo chất lượng không khí ứng dụng trí tuệ nhân tạo (HanoiAir) của nhóm nghiên cứu Địa không gian thông minh (GEOI), Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Theo báo cáo diễn biến chất lượng môi trường không khí của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình trạng ô nhiễm không khí tại Hà Nội đang có xu hướng gia tăng trong thời gian qua. Chỉ số chất lượng môi trường không khí (AQI) vào một số thời điểm đã lên mức xấu.

Mặc dù, tình trạng ô nhiễm có quy luật theo mùa và chịu ảnh hưởng từ khí hậu, thời tiết, dữ liệu quan trắc vẫn cho thấy mức độ ô nhiễm ngày càng tăng, gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người và các hoạt động kinh tế - xã hội.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, ô nhiễm không khí gây ra hoặc làm trầm trọng thêm nhiều vấn đề sức khỏe, bao gồm bệnh hô hấp (viêm phổi, hen suyễn, COPD), bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương da và mắt, ảnh hưởng đến hệ thần kinh, hệ miễn dịch và sức khỏe tâm thần, đặc biệt là ở các nhóm nhạy cảm như trẻ em, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.

Bộ Y tế ra loạt khuyến cáo

Để bảo vệ sức khỏe người dân, nhất là nhóm đối tượng nhạy cảm như trẻ em, phụ nữ mang thai, người cao tuổi, người mắc bệnh hô hấp và tim mạch, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đã ban hành các khuyến cáo phòng chống tác động của ô nhiễm không khí.

9h sáng 5/12, Hà Nội xếp thứ 5 trong top 10 thành phố ô nhiễm không khí cao nhất thế giới ở ứng dụng IQAir, với chỉ số AQI là 184. Ảnh chụp màn hình

Khuyến cáo của Bộ Y tế bao gồm việc theo dõi thường xuyên tình hình chất lượng không khí thông qua các kênh thông tin chính thức để chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Người dân được khuyến nghị đeo khẩu trang đảm bảo chất lượng khi ra ngoài, giữ gìn vệ sinh phòng ở và không gian sống thông thoáng, sử dụng khẩu trang và kính bảo vệ khi tiếp xúc với môi trường nhiều bụi. Việc thay thế các nguồn nhiên liệu gây ô nhiễm như bếp than tổ ong, củi, rơm rạ bằng các thiết bị sử dụng điện, ga cũng được khuyến khích. Đối với những người hút thuốc lá và thuốc lào, cần bỏ hoặc hạn chế hút thuốc, tránh khói thuốc trong không gian sinh hoạt chung.

Hệ thống quan trắc của Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc - Cục Môi trường lúc 9h30 ngày 5/12/ Ảnh chụp màn hình

Những người nhạy cảm với các chất ô nhiễm không khí cần tránh tiếp xúc với các nguồn phát thải ô nhiễm như khu vực giao thông, công trình xây dựng, các nơi đốt nhiên liệu bằng than, củi. Trong điều kiện không khí ô nhiễm nặng, nếu có triệu chứng như ho, khó thở, đau ngực, cần đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị. Việc nâng cao dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể trong mùa đông và tuân thủ phác đồ điều trị của bác sĩ đối với các bệnh mãn tính như hô hấp và tim mạch là những biện pháp được khuyến nghị để bảo vệ sức khỏe.

Các khuyến cáo cụ thể được áp dụng tùy thuộc vào mức độ chất lượng không khí được thể hiện qua chỉ số AQI. Cụ thể, khi AQI ở mức trung bình từ 51 đến 100, người bình thường có thể tham gia các hoạt động ngoài trời mà không hạn chế. Tuy nhiên, những người nhạy cảm được khuyến cáo giảm thời gian hoạt động ngoài trời và theo dõi sức khỏe nếu có triệu chứng bất thường.

Khi AQI ở mức kém từ 101 đến 150, người dân nên giảm thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiễm cao như đường phố, công trình xây dựng. Học sinh có thể tham gia hoạt động ngoài trời nhưng cần hạn chế tập thể dục hay vận động mạnh trong thời gian dài.

Các khu vực ở Hà Nội sáng ngày 5/12 đều ở ngưỡng đỏ- mức xấu/ Ảnh chụp màn hình

Khi chỉ số AQI ở mức xấu từ 151 đến 200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc sử dụng phương tiện giao thông công cộng thay cho xe máy; xe đạp được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người nhạy cảm được khuyến nghị thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý.

Với AQI ở mức rất xấu từ 201 đến 300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa. Các gia đình sống gần khu vực ô nhiễm cần đóng cửa sổ và cửa ra vào để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Việc sử dụng khẩu trang có khả năng ngăn bụi mịn được khuyến nghị.

Khi AQI ở mức nguy hại từ 301 đến 500, tất cả các hoạt động ngoài trời nên được tránh. Người dân cần chuyển sang các hoạt động trong nhà và đảm bảo đóng kín cửa sổ, cửa ra vào. Đối với trẻ em tại các trường học, cần cân nhắc cho nghỉ học nếu tình trạng không khí ở mức nguy hại kéo dài trong ba ngày liên tiếp. Trong trường hợp phải đi học, cần điều chỉnh thời gian học và hạn chế các hoạt động ngoài trời.

Trong trường hợp môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng, có thể xem xét tạm dừng hoặc điều chỉnh thời gian làm việc của các cơ quan, tổ chức, trường học.