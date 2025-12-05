Sở Y tế Hà Nội thu hồi giấy phép kinh doanh dược của Nhà thuốc Dược Khoa

Sở Y tế Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2594 ngày 2/12/2025 về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.
Cụ thể, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số 03-10327/ĐKKDD-HNO do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 05/12/2022; Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc số 10327/GPP do Sở Y tế Hà Nội cấp ngày 05/12/2022 của Nhà thuốc Dược Khoa, tại địa chỉ: Số 36 ngõ 47 phố Hoàng Minh Đạo, phường Gia Thuỵ, quận Long Biên (cũ) thành phố Hà Nội.
Nhà thuốc Dược Khoa do DSTH Phạm Thị Thu, phụ trách chuyên môn.
Lý do thu hồi do cơ sở không duy trì đáp ứng điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo quy định tại Điều 40 của Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016.
Ảnh minh họa/Internet
Theo đó, Nhà thuốc Dược Khoa không được phép kinh doanh thuốc tại địa điểm trên kể từ ngày thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược.
Sở Y tế Hà Nội đề nghị Chánh Văn phòng; Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Nhà thuốc Dược Khoa và Dược sĩ phụ trách chuyên môn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.
Việc thu hồi giấy phép là biện pháp mạnh để siết chặt quản lý, đảm bảo nhà thuốc hoạt động đúng pháp luật, bảo vệ quyền lợi người bệnh trên cả nước.
Các lý do phổ biến dẫn đến thu hồi giấy phép kinh doanh dược
Không duy trì điều kiện kinh doanh: Nhà thuốc không còn đáp ứng các tiêu chuẩn về nhân sự, cơ sở vật chất, quản lý chất lượng theo quy định Luật Dược.
Vi phạm hành chính hoặc quy định pháp luật: Các hành vi vi phạm pháp luật khác, bao gồm vi phạm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của sản phẩm, có thể dẫn đến việc bị thu hồi giấy phép.
Chấm dứt hoạt động: Nhà thuốc tự nguyện đóng cửa, ngừng kinh doanh.
Không hoạt động liên tục: Doanh nghiệp ngừng hoạt động trong 12 tháng liên tục mà không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền...