Tiêu huỷ hơn 7.000 hộp thuốc chữa bệnh không rõ nguồn gốc

Cơ quan chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa tiến hành tiêu hủy 7.175 hộp thuốc chữa bệnh không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ.

Ngày 5/12, thông tin từ Công an phường Bắc Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa tổ chức tiêu hủy lượng lớn tang vật trong vụ vi phạm hành chính về kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Lực lượng chức năng tiến hành tiêu hủy tang vật.

Trước đó, lúc 18h15 ngày 22/9, tại tổ dân phố Thuận Hồng, Công an phường Bắc Hồng Lĩnh phối hợp lực lượng chức năng kiểm tra ô tô BKS 29K-11.xxx do Mai Văn Thắng (SN 1998, trú xã Hồ Vương, tỉnh Thanh Hóa) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe chở 7.175 hộp thuốc chữa bệnh các loại. Toàn bộ số thuốc không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp, tổng giá trị ước tính hàng tỷ đồng.