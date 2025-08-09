Hà Nội

Vì sao trận hải chiến năm 1588 thay đổi cả vận mệnh châu Âu?

Kho tri thức

Vì sao trận hải chiến năm 1588 thay đổi cả vận mệnh châu Âu?

Trận Armada năm 1588 không chỉ là cuộc chiến giữa Anh và Tây Ban Nha, mà còn là bước ngoặt lịch sử định hình lại quyền lực hàng hải toàn cầu.

T.B (tổng hợp)
1. Armada là hạm đội hùng mạnh nhất châu Âu thời bấy giờ. Hạm đội Armada của Tây Ban Nha gồm khoảng 130 tàu chiến với hàng nghìn thủy thủ và binh lính, được mệnh danh là “Hạm đội Bất khả chiến bại”. Ảnh: Pinterest.
2. Mục tiêu của Armada là lật đổ Nữ hoàng Elizabeth I. Hạm đội được vua Philip II phái đi nhằm xâm chiếm nước Anh, lật đổ Elizabeth I và khôi phục Công giáo La Mã ở Anh. Ảnh: Pinterest.
3. Chiến thuật linh hoạt của Anh đã phá vỡ đội hình Tây Ban Nha. Hải quân Anh với các tàu nhỏ hơn, cơ động hơn và hỏa lực hiệu quả hơn đã phá tan đội hình chiến đấu chặt chẽ của Tây Ban Nha. Ảnh: Pinterest.
4. Chiến thuật hỏa công đã góp phần quyết định chiến thắng. Người Anh sử dụng các tàu chứa đầy thuốc súng được đốt cháy và thả trôi vào cảng để gây hỗn loạn trong hàng ngũ Armada. Ảnh: Pinterest.
5. Thời tiết xấu đã làm tê liệt hạm đội Tây Ban Nha. Gió mạnh và bão lớn trên biển Bắc khiến nhiều tàu Tây Ban Nha tan nát hoặc mắc cạn khi tháo chạy về nước. Ảnh: 5-Minute History.
6. Hơn một nửa số tàu của Armada không trở về được. Chỉ khoảng 60 tàu trong số 130 tàu ban đầu quay lại Tây Ban Nha, nhiều chiếc bị đắm hoặc bị bắt giữ. Ảnh: Pinterest.
7. Chiến thắng này củng cố vị thế của Anh trên biển. Cuộc chiến giúp Anh khẳng định sức mạnh hải quân và mở đường cho việc mở rộng ảnh hưởng trên toàn cầu sau đó. Ảnh: Pinterest.
8. Armada thất bại là một cú sốc với toàn châu Âu. Sự thất bại của hạm đội Tây Ban Nha khiến các nước châu Âu bắt đầu nghi ngờ sự bất khả chiến bại của đế chế Habsburg. Ảnh: Pinterest.
T.B (tổng hợp)
#Trận hải chiến Armada 1588 #Hạm đội Tây Ban Nha #Chiến thắng của Hải quân Anh #Chiến thuật hỏa công #Biển Bắc và thời tiết xấu #Nữ hoàng Elizabeth I

