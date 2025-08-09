Vì sao trận hải chiến năm 1588 thay đổi cả vận mệnh châu Âu?

Trận Armada năm 1588 không chỉ là cuộc chiến giữa Anh và Tây Ban Nha, mà còn là bước ngoặt lịch sử định hình lại quyền lực hàng hải toàn cầu.