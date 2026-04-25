Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Nhà Khoa học - Vusta News Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Kinh doanh - Địa ốc Bạn đọc - Phản biện Sống xanh
Tri thức & Đời sống Kho tri thức Quân sự - Thế giới Giải trí - Giới trẻ Số hóa - Xe Doanh nghiệp
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Hoa hậu Tiểu Vy thăng hạng nhan sắc, sự nghiệp rực rỡ ở tuổi 26

Giải trí - Giới trẻ

Sau 8 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018, Tiểu Vy không chỉ giữ vững sức hút mà cho thấy hành trình "lột xác" toàn diện về nhan sắc, phong cách và sự nghiệp.

Đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018 khi tròn 18 tuổi, Tiểu Vy nhanh chóng trở thành nàng hậu được săn đón.
Sau 8 năm, Tiểu Vy cho biết bản thân đã trưởng thành hơn rất nhiều, đặc biệt là trong cách đối diện với áp lực dư luận. Nếu trước đây nàng hậu từng bối rối trước những ý kiến trái chiều, thì hiện tại cô đã học được cách bình tĩnh, chọn lọc và nhìn nhận mọi thứ một cách tích cực hơn.
Không chỉ thay đổi về nội tâm, nhan sắc của người đẹp sinh năm 2000 cũng ngày càng thăng hạng.
Gương mặt được đánh giá sở hữu “tỷ lệ vàng” giúp Tiểu Vy luôn nổi bật trong mọi khung hình.
Phong cách thời trang của cô cũng chuyển mình rõ rệt, từ hình ảnh ngọt ngào, nữ tính sang quyến rũ, trưởng thành và có phần táo bạo hơn.
Những năm gần đây, Tiểu Vy trở thành gương mặt quen thuộc tại các sự kiện thời trang và làm đẹp lớn. Cô thường xuyên đảm nhận vai trò vedette, mẫu ảnh và đại diện cho nhiều thương hiệu.
Song song đó, nàng hậu còn tích cực lấn sân sang điện ảnh với các dự án như: "Đảo độc đắc", "Mai", "Bộ tứ báo thủ". Sắp tới, cô sẽ góp mặt trong bộ phim "Ốc mượn hồn" cùng Quốc Trường, đánh dấu bước tiến mới trong hành trình nghệ thuật.
Ở tuổi 26, Tiểu Vy không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có cuộc sống đáng mơ ước. Cô là trụ cột kinh tế của gia đình, có nguồn thu nhập ổn định và từng mua nhà cho bố mẹ vào cuối năm 2023.
Bên cạnh đó, người đẹp sở hữu bộ sưu tập túi hàng hiệu giá trị lớn, thường xuyên tận hưởng những kỳ nghỉ tại các khu resort cao cấp.
Về đời tư, Tiểu Vy khá kín tiếng. Dù vướng tin đồn hẹn hò với một thiếu gia nổi tiếng, cô vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận. Trước đó, nàng hậu không công khai chuyện tình cảm với công chúng.
Hoa hậu Tiểu Vy "đu trend" biến hình. Clip: FB Trần Tiểu Vy
GALLERY

SPOTLIGHT

Gallery Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

SỰ KIỆN NGHỊ TRƯỜNG

CHIẾN SỰ TRUNG ĐÔNG

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT